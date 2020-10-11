Milli Takım, sondan ikinci!

Gruptaki dördüncü müsabakalar, 14 Ekim'de Türkiye ile Sırbistan ve Rusya ile Macaristan arasında oynanacak.

AA
11 Ekim 2020 Pazar, 23:43
Milli Takım, sondan ikinci!
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 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçından beraberlikle ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, üçüncü maçında konuk olduğu Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

Diğer müsabakada Macaristan, Sırbistan'ı deplasmanda 1-0'lık skorla geçti. Bu sonuçların ardından Rusya, grupta liderliğini sürdürdü.

Gruptaki dördüncü müsabakalar, 14 Ekim'de Türkiye ile Sırbistan ve Rusya ile Macaristan arasında oynanacak.

B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAvP
Rusya
321074+37
Macaristan
320143+16
Türkiye
302112-12
Sırbistan301214-31



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