Milli Takım, sondan ikinci!

11 Ekim 2020 Pazar, 23:43

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçından beraberlikle ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, üçüncü maçında konuk olduğu Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

Diğer müsabakada Macaristan, Sırbistan'ı deplasmanda 1-0'lık skorla geçti. Bu sonuçların ardından Rusya, grupta liderliğini sürdürdü.

Gruptaki dördüncü müsabakalar, 14 Ekim'de Türkiye ile Sırbistan ve Rusya ile Macaristan arasında oynanacak.

B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Av P Rusya

3 2 1 0 7 4 +3 7 Macaristan

3 2 0 1 4 3 +1 6 Türkiye

3 0 2 1 1 2 -1 2 Sırbistan 3 0 1 2 1 4 -3 1





