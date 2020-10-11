Milli Takım, sondan ikinci!
Gruptaki dördüncü müsabakalar, 14 Ekim'de Türkiye ile Sırbistan ve Rusya ile Macaristan arasında oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçından beraberlikle ayrıldı.
UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, üçüncü maçında konuk olduğu Rusya ile 1-1 berabere kaldı.
Diğer müsabakada Macaristan, Sırbistan'ı deplasmanda 1-0'lık skorla geçti. Bu sonuçların ardından Rusya, grupta liderliğini sürdürdü.
Gruptaki dördüncü müsabakalar, 14 Ekim'de Türkiye ile Sırbistan ve Rusya ile Macaristan arasında oynanacak.
B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Rusya
|3
|2
|1
|0
|7
|4
|+3
|7
|Macaristan
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|+1
|6
|Türkiye
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|2
|Sırbistan
|3
|0
|1
|2
|1
|4
|-3
|1
En Çok Okunan Haberler
- Son araştırmada AKP'ye büyük şok
- Canan Kaftancıoğlu'ndan sert Hakan Bayrakçı açıklaması
- Acı haberi Fahrettin Koca verdi: 'Hayatını kaybetti...'
- Soylu'dan Erdoğan'ın talimatıyla 'gönül alma' ziyareti
- Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacak!
- KKTC'de seçimin sonucu belli oldu
- Erdoğan 'ihanetten ben sorumluyum' dedi ama...
- Fatih Portakal ayrılınca ilk teklif bana yapıldı
- Babacan'dan iktidara: Cesaretiniz varsa...
- CHP'li Salıcı'dan çok konuşulacak FETÖ açıklaması
Video Haberler
- Göçmenlere işkence yapıp, ailelerine gönderdiler
- Oğlu vahşice öldürülen annenin feryadı yürek dağladı
- Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
- Polisten avukata küfür kamerada
- Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu
- Salgın ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
- Gece kulübüne polis baskını! Ceza yağdı
- Embesil sürüsü dedi, sosyal medyada gündem oldu
- Manisa'da trafikte tepki çeken görüntüler
- Swinger partisine katılıp çiftleri dolandırdı
En Çok Okunan Haberler
- Son araştırmada AKP'ye büyük şok
- Canan Kaftancıoğlu'ndan sert Hakan Bayrakçı açıklaması
- Acı haberi Fahrettin Koca verdi: 'Hayatını kaybetti...'
- Soylu'dan Erdoğan'ın talimatıyla 'gönül alma' ziyareti
- Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacak!
- KKTC'de seçimin sonucu belli oldu
- Erdoğan 'ihanetten ben sorumluyum' dedi ama...
- Fatih Portakal ayrılınca ilk teklif bana yapıldı
- Babacan'dan iktidara: Cesaretiniz varsa...
- CHP'li Salıcı'dan çok konuşulacak FETÖ açıklaması