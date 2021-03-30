Milliler golü attı, Cumhurbaşkanı Şenol Güneş'i işaret etti

30 Mart 2021 Salı, 21:56

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımımız, 2. dakika dolmadn Kenan'le öne geçerken maçı izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük gol sevinci yaşadı.

Kenan'ın golü sonrası kulübedeki Şenol Güreş'i işret eden Erdoğan'ın TFF Başkanı Nihat Özdemir'e birşeyler söylediği görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı’nın Letonya ile oynadığı maçı tribünden takip etti. A Milli Futbol Takımı’nın Norveç’i yendiği karşılaşma sonrasında soyunma odasına telefon ederek millileri kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz tarafından Letonya maçına davet edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte takip etti.

HAVA BUZ GİBİ

Maç sırasında artan yağmur ve rüzgar hem oyuncuları hem de maçı tribünden izleyen az sayıdaki protokol seyircisi ve görevliye zor anlar yaşattı.