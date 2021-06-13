Milwaukee Bucks’ta PJ Tucker’a sert müdahalede bulunan görevliye ceza verildi
Brooklyn -Milwaukee serisinin üçüncü maçında kavgayı ayırmak isterken PJ Tucker’a sert müdahalede bulunan Nets’in güvenlik görevlisinin serinin kalan maçlarında görev alamayacağı belirtildi.
ESPN’de yer alan haberde, Brooklyn Nets’in güvenlik ekibinde yer alan bir personele serinin üçüncü maçında yaşanan olaylar sebebiyle ceza verildiği ifade edildi. Perşembe günü oynanan serinin üçüncü maçında üçüncü çeyreğin bitimine 4 dakika 21 saniye kala PJ Tucker’ın Kevin Durant’a yaptığı sert faul sonrasında iki oyuncu arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Oyuncuların araya girdiği esnada, Brooklyn Nets’in güvenlik ekibinden bir kişi PJ Tucker’ı sert bir şekilde iterken yaşanan olay sonrasında oyuncular tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından iki oyuncuya da teknik faul verilirken maç, kaldığı yerden devam etti. ESPN’e açıklamalarda bulunan bir lig yöneticisi, PJ Tucker’a müdahale eden güvenlik görevlisinin serinin kalan maçlarında görev almayacağını söyledi.
“NORMAL DEĞİLDİ”
Bucks koçu Mike Budenholzer olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı, “Dürüst olmak gerekirse olayın sıcaklığıyla kimin ne yaptığını anlamak mümkün olmuyor. Ancak sonrasında baktığımızda bu hareket bir güvenlik personelinden beklediğimiz bir şey değil. Nerede oynarsak oynayalım bu böyle. Olayları çarpıtmak ve tırmandırmak istemeyeceğimizi herkes biliyor.”
NETS 2-1 ÖNDE
NBA Doğu Konferansı play-off yarı finalinde Brooklyn Nets’in Milwaukee Bucks karşında 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Serinin dördüncü maçı bugün 22.00’de oynanacak.
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