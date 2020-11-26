Milyonlarca pet şişe kumaşa dönüştürüp ihraç ediliyor
Bugüne kadar 13 ton geri dönüştürülmüş elyaf kullanarak 1 milyon 200 bin pet şişeyi kumaşa dönüştüren Altınyıldız Tekstil, global markalara sürdürülebilir kumaş koleksiyonları hazırlıyor.
Türk kumaşını dünyaya tanıtan markalardan biri olan Altınyıldız, sürdürülebilir tekstil alanında da sektörde dikkat çekiyor. Dünya’nın en etkin geri dönüşüm firmalarından biri olan UNIFY firması ile birlikte çalışan marka, pet şişelerden elde edilen özel Repreve elyafını Çerkezköy’deki fabrikasında çevre dostu global şirketlerin kullandığı Repreve karışımlı kumaşlara çevirdiğini duyurdu.
Verilen bilgiye göre, bugüne kadar toplam 73 bin metrekare Repreve kumaş üretimi yapan Altınyıldız 13 ton geri dönüştürülmüş elyaf kullanarak yaklaşık 1 milyon 200 bin pet şişeyi giyilebilir hale getirdi. Kullanılan elyaflar ile atık polyester geri dönüştürülürken çevre dostu koleksiyonlar da hazırlanıyor. Repreve polyesterler, standart polyester üretimine göre su kullanımının yüzde 20, enerji kullanımının yüzde 45, karbon salınımının ise yüzde 30 oranında azaltılmasına yardımcı oluyor. Marka, bugüne kadar ürettiği Repreve karışımlı kumaşları Danimarka merkezli Bestseller firmasının Selected Home markası ve İsveç merkezli H&M’in COS ve Arket markaları için üreterek ihraç etti. Avrupa ve Amerika’nın artan doğa dostu, geri dönüştürülmüş kumaş talebini karşılamak üzere çalışmalarına hız veren marka, kısa süre içerisinde Boyner’in özel markaları için de geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen Repreve karışımlı kumaş üretimine başlayacak.
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