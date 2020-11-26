Milyonları ilgilendiriyor bankaların kredi faizleri değişti: İşte rakamlar
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi. Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesiyle bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarına da yansıdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 10.25’ten yüzde 15’e çıkarmasının ardından bankalar hem mevduat hem de kredi faizlerinde değişikliğe gitti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı.
Bankalar kredi kullanmak isteyenlere yönelik faizlerde güncellemelere gitti. Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesiyle birlikte bankalar da harekete geçti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faiz artışları meydana geldi.
İşte bankaların kredi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3724 lira
Toplam ödeme: 134 bin 607 lira
İş Bankası
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1687 lira
Toplam ödeme: 204 bin 311 lira
İş Bankası
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.50
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 60 ay
Aylık ödeme: 2739 lira
Toplam ödeme: 164 bin 900 lira
ICBC BANK TURKEY
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.35
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3687 lira
Toplam ödeme: 133 bin 288 lira
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.30
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1650 lira
Toplam ödeme: 199 bin 496 lira
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.30
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 60 ay
Aylık ödeme: 2578 lira
Toplam ödeme: 155 bin 245 lira
AKBANK
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.38
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3709 lira
Toplam ödeme: 134 bin 105 lira
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1613 lira
Toplam ödeme: 195 bin 270 lira
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.33
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 60 ay
Aylık ödeme: 2602 lira
Toplam ödeme: 156 bin 696 lira
VAKIFBANK
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3724 lira
Toplam ödeme: 134 bin 607 lira
VAKIFBANK
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1613 lira
Toplam ödeme: 194 bin 103 lira
GARANTİ BBVA
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.49
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3724 lira
Toplam ödeme: 134 bin 607 lira
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.49
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1794 lira
Toplam ödeme: 216 bin 871 lira
GARANTİ BBVA
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.64
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 60 ay
Aylık ödeme: 2854 lira
Toplam ödeme: 171 bin 821 lira
ALTERNATİFBANK
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.55
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3835 lira
Toplam ödeme: 138 bin 607 lira
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1763 lira
Toplam ödeme: 213 bin 298 lira
ZİRAAT BANKASI
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.57
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3850 lira
Toplam ödeme: 139 bin 145 lira
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1687 lira
Toplam ödeme: 203 bin 846 lira
HALKBANK
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.59
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3865 lira
Toplam ödeme: 139 bin 684 lira
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1763 lira
Toplam ödeme: 213 bin 214 lira
ŞEKERBANK
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.69
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3940 lira
Toplam ödeme: 142 bin 399 lira
YAPI KREDİ BANKASI
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.69
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3940 lira
Toplam ödeme: 142 bin 399 lira
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.52
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1817 lira
Toplam ödeme: 219 bin 724 lira
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