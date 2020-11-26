Milyonları ilgilendiriyor bankaların kredi faizleri değişti: İşte rakamlar

26 Kasım 2020 Perşembe, 10:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 10.25’ten yüzde 15’e çıkarmasının ardından bankalar hem mevduat hem de kredi faizlerinde değişikliğe gitti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı.

Bankalar kredi kullanmak isteyenlere yönelik faizlerde güncellemelere gitti. Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesiyle birlikte bankalar da harekete geçti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faiz artışları meydana geldi.

İşte bankaların kredi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3724 lira

Toplam ödeme: 134 bin 607 lira

İş Bankası

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1687 lira

Toplam ödeme: 204 bin 311 lira

İş Bankası

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.50

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 60 ay

Aylık ödeme: 2739 lira

Toplam ödeme: 164 bin 900 lira

ICBC BANK TURKEY

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.35

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3687 lira

Toplam ödeme: 133 bin 288 lira

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.30

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1650 lira

Toplam ödeme: 199 bin 496 lira

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.30

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 60 ay

Aylık ödeme: 2578 lira

Toplam ödeme: 155 bin 245 lira

AKBANK

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.38

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3709 lira

Toplam ödeme: 134 bin 105 lira

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1613 lira

Toplam ödeme: 195 bin 270 lira

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.33

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 60 ay

Aylık ödeme: 2602 lira

Toplam ödeme: 156 bin 696 lira

VAKIFBANK

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3724 lira

Toplam ödeme: 134 bin 607 lira

VAKIFBANK

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1613 lira

Toplam ödeme: 194 bin 103 lira

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.49

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3724 lira

Toplam ödeme: 134 bin 607 lira

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.49

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1794 lira

Toplam ödeme: 216 bin 871 lira

GARANTİ BBVA

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.64

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 60 ay

Aylık ödeme: 2854 lira

Toplam ödeme: 171 bin 821 lira





ALTERNATİFBANK

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.55

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3835 lira

Toplam ödeme: 138 bin 607 lira

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1763 lira

Toplam ödeme: 213 bin 298 lira





ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.57

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3850 lira

Toplam ödeme: 139 bin 145 lira

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1687 lira

Toplam ödeme: 203 bin 846 lira





HALKBANK

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.59

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3865 lira

Toplam ödeme: 139 bin 684 lira

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1763 lira

Toplam ödeme: 213 bin 214 lira





ŞEKERBANK

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.69

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3940 lira

Toplam ödeme: 142 bin 399 lira





YAPI KREDİ BANKASI

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.69

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3940 lira

Toplam ödeme: 142 bin 399 lira

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.52

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1817 lira

Toplam ödeme: 219 bin 724 lira