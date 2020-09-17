Mısra Öz'ün 'sanık' olduğu dava ertelendi

17 Eylül 2020 Perşembe, 14:23

Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren katliamında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz’e ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava öncesinde Mısra Öz, Çorlu Adliyesi önünde kendisine destek için bir araya gelen kayıp yakınlarının da katıldığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“25 kişi benim yüzümden ölmedi. 25 kişi, bizim karşımıza getirilen dört kişi yüzünden de ölmedi. Ama hala 25 kişinin ölümünden sorumlu olanlara doğru düzgün bir soruşturma bile yapılmadı. Adaletin karşısına çıkartılmadı, karşımıza kimse getirilmedi. Üzülerek söylüyorum ki burada olmak beni öfkelendiriyor. Bu kadar ciddi ve önemli bir olayda ciddiyetsizlikle karşılaştığım için öfkeliyim. Bunun dışında utanç duymuyorum. Çünkü ben 9 yaşındaki evladım için adaleti arıyorum. Başkalarının canı yanmasın diye adaleti arıyorum. Benim burada olmam benim adıma değil ama beni buraya getirenler adına utanç verici bir tablodur. Türkiye’deki adalet sisteminin en büyük utancıdır. Adalet arayan anneleri, adalet arayan babaları adalet saraylarında sanık alarak getirmek… Bir gün adaletin tecelli edeceğini umuyorum.”

"MÜCADELEM OĞLUM İÇİN"

Davada hakim, savcının Çorlu tren katliamı davasının duruşma tutanaklarını talep etmesi sebebiyle davayı 21 Şubat 2021'e bıraktı.

Duruşma sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mısra Öz, tepkisini "Gerçek sorumlular yerine beni yargı önüne çıkartmak daha kolaylarına geldi. Utanç kendi adıma değil. Türkiye’deki adalet sistemine. Mücadelem 802 gündür yanımda olmayan oğlum için." ifadeleriyle dile getirdi.

Mısra Öz mahkeme heyetine sosyal medya hesabından "Üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet" demişti.















