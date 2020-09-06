Mlliiler Sıristan'a da puan verdi:0-0
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile Türkiye karşı karşıya geldi. Maç 0-0 bitti.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile Türkiye karşı karşıya geldi.
5. dakikada Darko Lazovic’in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Filip Kostic sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.
17'.dakikada Yusuf Yazıcı’nın kullandığı köşe vuruşunda Mahmut Tekdemir’in arka direğe aşırttığı topa Ozan Kabak kafa vuruşunu yaptı. Top az farkla dışarı çıktı.
19. dakikada Ozan Tufan’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu, kaleci son anda ayaklarıyla kornere çeldi.
2. yarıda Kolarov kırmızı kart gördü.
Maç da 0-0 sona erdi.
Stat: Rajko Mitic
Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)
Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, A. Mitrovic
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal
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