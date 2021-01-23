Modern kent Atça'da kadınlar dayanışmayla üretiyor

23 Ocak 2021 Cumartesi, 15:11

Aynı zamanda Türkiye'nin çilek üretim üssü olan Atça'da bir dönüşüm yaşanıyor. Güçlerini birleştiren Atçalı 17 kadın, tüm kadınlara örnek olacak bir dayanışma sergileyerek 2 bin kadına daha gelir kapısı açtı. Kendi evlerinde ürettikleri, çocuklarına da yedirdikleri ürünleri üretip satmaya başlayan kadınlar, üretim yapmanın yanında asıl amaçlarının kadınların ekonomik olarak ayakları üzerinde durabilmeleri, sosyal olabilmeleri, üretim yaparken meslek sahibi olabilmeleri olduğunu söylüyor.

'EFE YÜREKLİ KADINLAR'

"Efeler Diyarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"nin başkanı Dr. Müjgan Yıldırımkaya yola çıkışlarını "Bizler efe yürekli kadınlar olarak bir araya gelelim istedik. Dedik ki 'Efelik bilekte değil yürektedir'. Çoğumuz emekliyiz; faydalı işler yapıp kadının eğitimiyle, kültürüyle, görgüsüyle, bilgisiyle ayağının yere basmasını istedik. Yüreği efe olan her kadını yanımızda görmek istiyoruz" sözleriyle anlatıyor. Her aşamada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın ve Neptün Soyer'in desteklerini gördüklerini ifade eden Yıldırımkaya, "Bu bir kadın dayanışması olduğu kadar bir kadın hareketidir de. Kadın kooperatifi denilince akla hamur açan, makarna kesen, reçel yapan kadınlar geliyor. Bunlar bizim üretim aşamamızda tabii ki var. Fakat biz kooperatif olarak kültürel faaliyetleri ve 'gelenekten geleceğe' Aydın geleneklerimizi uzun vadede yaşatmak, bizden sonraki kuşaklara aktarmak istiyoruz" dedi.

Verdiği destekler için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden Yıldırımkaya "Bu aşamada Özlem Hanım'a ve Halk Ege Et'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlarla artık bir aile gibi olduk; ilişkimiz, diyaloğumuz mükemmel. Ürünlerimizin hepsi organik sertifikalıdır ve Halk Ege Et'te sattığımız için ürünlerimizi daha bir özenle üretiyoruz" şeklinde konuştu.

2 BİN AYDINLI KADININ GÜCÜ

Kooperatif üyelerinden Gönül Karaşıray, kooperatifte 17 kadın olmalarına rağmen Atça'nın ve Sultanhisar'ın mahallelerinden 2 binin üzerinde kadından da ürün tedarik ettiklerinin altını çizdi. Satışa sundukları onlarca çeşit ürünleri olduğunu ifade eden Karaşıray, "Kadınların gücünü ortaya koyuyoruz, biz kadınlar her zaman hemcinslerimizin yanında olacağız. 2 bin sayısı önümüzdeki günlerde daha da artacak. Çünkü kadınlarımız ürettiklerini satamıyorlar, evden dışarıya çıkamıyorlar. Kadınlarımız bu konuda çok da hevesliler. Bizler üretim yapmak isteyen kadınlara öncü oluyoruz, teşvik ediyoruz. Bu kadınlarımızın bakış açıları bile değişti. Onlar için öncü oluyoruz, bunun için de çok mutluyuz" dedi.

"BİZLER KADIN EFEYİZ, HER ZAMAN KADIN EFELER OLACAK"

Birkaç hafta içerisinde üretimi artırıp çeşitlendirebilecekleri yeni bir yere taşınacaklarını söyleyen Karaşıray, burada da geleneksel üretim yöntemleriyle ilgili kursların yanı sıra kadınların yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri dikiş, örgü, resim gibi kursları da açacaklarını söyledi. "Annelerimizin, babalarımızın ürettiği şekilde, kimyasal olmadan üretimini göstereceğiz. Çünkü yeni nesil bunları bilmiyor. Ayrıca geleneksel yöntemlerle üretilen ürünlere çok fazla talep var" şeklinde konuşan Karaşıray, "Logomuzda bir kadın efe figürü var. Biz Aydınlı kadınlar olarak birer kadın efe olduğumuzu düşünüyoruz. Bütün kadın efeler olarak başaracağız, çoğalacağız. Her zaman topuklu kadın efeler olacak" dedi.