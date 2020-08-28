Mondros'tan 9 Eylül'e, "Adım Adım Zafere"

28 Ağustos 2020 Cuma, 12:10

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda “Adım Adım Zafere" sergisini ziyarete açacak. Sergi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül 1922’ye kadar yaşananları tarihsel belgeler, görseller, haritalar ve gazete haberleri ile anlatacak.

Serginin ilk bölümünde Mondros Ateşkes Antlaşması ile 26 Ağustos 1922 sürecine, ikinci bölümünde Büyük Taarruz'un başladığı 26 Ağustos 1922 ile İzmir'in kurtulduğu 9 Eylül 1922 arasındaki 15 güne, son bölümünde ise İzmir ve ulusal basında yer alan Zafer Bayramı kutlamalarının haberlerine yer verilecek.

Açık hava sergisi 30 Ağustos Pazar gününden itibaren 1 ay boyunca Vasıf Çınar Bulvarı'nda gezilebilecek.