Motorine 16 kuruş zam yapıldı: Pompa fiyatlarına yansımayacak

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 16 kuruş zam yapıldı. Ancak söz konusu artış EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından dolayı pompa fiyatlarına yansımayacak.

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2021 Çarşamba, 17:24
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 16 kuruş zam yapıldı. Ancak söz konusu artış EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından dolayı pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS'den yapılan açıklamada şöyle: "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 11/02/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 16 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." 


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