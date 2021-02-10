Motorine 16 kuruş zam yapıldı: Pompa fiyatlarına yansımayacak

10 Şubat 2021 Çarşamba, 17:24

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 16 kuruş zam yapıldı. Ancak söz konusu artış EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından dolayı pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS'den yapılan açıklamada şöyle: "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 11/02/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 16 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."

