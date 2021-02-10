Motorine 16 kuruş zam yapıldı: Pompa fiyatlarına yansımayacak
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 16 kuruş zam yapıldı. Ancak söz konusu artış EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından dolayı pompa fiyatlarına yansımayacak.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 16 kuruş zam yapıldı. Ancak söz konusu artış EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından dolayı pompa fiyatlarına yansımayacak.
EPGİS'den yapılan açıklamada şöyle: "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 11/02/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 16 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Davayı kazandılar, 700 yıllık kalenin varisi oldular
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Bir günde memur olup, Cumhurbaşkanlığı'na atandı
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- 'İnce'ye katılacak' denilen 17 CHP'li vekilden açıklama
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Davayı kazandılar, 700 yıllık kalenin varisi oldular