Motorine zam bekleniyor

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2020 Perşembe, 09:17
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Motorin grubuna cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor.



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