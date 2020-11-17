MSB, 2020’nin ilk 6 ayında müttefik ülkeler için başlangıç ödeneğinin 3 katını harcadı

17 Kasım 2020 Salı, 06:00

Komisyona sunulan bütçe teklifinde yer alan verilere göre bakanlığın bu yılki yurtdışı harcamalarında önceki yıla göre dikkat çekici bir artış yaşandı.

Buna göre bakanlığın “Barışı Destekleme ve Koruma” ile “Dost ve Müttefik Ülkelere Güvenlik Desteği” başlıklarından oluşan “Dış Politika” programı kapsamında 2020 yılı için 166.4 milyon TL başlangıç ödeneği belirlenmesine karşın haziran ayı itibarıyla bu başlıklar için yapılan harcama 531.9 milyon TL oldu.

Bütçe teklifi gerekçesinde “Dış Politika” programı altındaki “Barışı Destekleme ve Koruma” alt programının hedefi “Uluslararası yükümlülükler ve uluslararası politika doğrultusunda yurtdışında gerçekleştirilecek faaliyetler ile barışın yeniden tesisi, korunması ve teknik işbirliğinin sağlanması” olarak belirtildi.

Dünyada barış ve istikrarın tesisi için NATO, BM ve AB bünyesinde yapılan faaliyetleri kapsayan “Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtları” kapsamında Türkiye’nin 10 ülkede faaliyet gösterdiği, bu sayının 2021’de 11, 2022’de 12, 2023’te ise 15 olmasının hedeflendiği kaydedildi.

“Dost ve Müttefik Ülkelere Güvenlik Desteği” alt programının hedefi ise “Uluslararası politika doğrultusunda ülke sınırları içinde ve yurtdışında gerçekleştirilecek faaliyetler ile teknik işbirliğinin sağlanması ve tecrübe paylaşımı” olarak belirlenirken askeri yardım ve güvenlik işbirliği kapsamındaki ülke sayısının 35 olduğu, bu sayının gelecek yıllarda da aynı kalmasının hedeflendiği bildirildi.

2019’DA YAPILAN YURTDIŞI FAALIYETLERİ

Komisyona sunulan MSB’nin 2019 Faaliyet Raporu’nda yurtdışı faaliyetlerine ilişkin “BM çatısı altında Lübnan’da, NATO kapsamında Afganistan, Kosova ve Akdeniz’de, AB şemsiyesi altında ise Bosna Hersek’te yürütülen barışı destekleme görevlerine katkıda bulunulmaya devam edilmektedir.

Öte yandan NATO kapsamında Irak’ta yürütülen eğitim ve danışmanlık faaliyetine, BM kararları doğrultusunda Aden Körfezi ve Somali açıklarında yoğunlaşan deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı yürütülen deniz operasyonlarına katkı sağlanmıştır” denildi.

Faaliyet raporunda, Türkiye’nin Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti’yle Kasım 2019’da Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nı imzaladığı da anımsatıldı.