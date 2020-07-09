Mucize Doktor dizisi kadrosuna hangi ünlü oyuncu kadroya katıldı?

09 Temmuz 2020 Perşembe, 14:42

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in yazdığı, FOX’un 'Mucize Doktor' dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

'Doruk' karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Hakan Kurtaş, dizinin 29. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.

Sürprizli ve zor geçmişiyle ön plana çıkacak Doruk, Berhayat Hastanesi'nde yeni doktor rolünü üstlenecek. Ali Vefa (Taner Ölmez) ile zaman zaman tersleşecek ve yarışacak.

'Mucize Doktor' kadrosunda; Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.