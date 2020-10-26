Muğla Büyükşehir Belediyesi, 5 milyon 640 bin yerel tohum dağıttı

26 Ekim 2020 Pazartesi, 15:00

“Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganı ile Türkiye’nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi’ni kuran Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ve dağıtımını yaptığı yerel tohumlar toprakla hayat bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 32 Bin 500 paket ve 5 Milyon 640 Bin adet yerel tohum dağıtıldı.

Türkiye genelinde 65 Muğla ili özelinde 85 çeşit yerel tohumun vatandaşlara ulaştırıldığı, tohumculuk kanunu gereği her aileye ihtiyaç miktarı kadar tohum verildiği Yerel tohum dağıtımında her geçen yıl başvurularda artış oluyor. Geçtiğimiz 2019 yılında ülke çapında 28 Bin 600 paket tohum dağıtılırken, 2020 yılı içerisinde 81 ile 32 Bin 500 paket yerel tohum dağıtıldı.

2021'İN YEREL TOHUMLARI HAZIRLANIYOR

Kurulduğu 2016 yılından bu yana vatandaşlara ve tarıma hizmet veren Yerel Tohum Merkezi’nde yeni dönem tohumlar Tohum Odası’ndaki yerlerini almaya devam ediyor. Bahar ve yaz sezonu yetiştirilen sebze ve meyvelerden tohum alınma işlemi sürerken, elde edilen yerel tohumlar Tohum Test Laboratuvarında hastalık analizlerinin ardından 2021 yılının Şubat ayında dağıtıma çıkacak. 2021 yılı Şubat ayında başlayacak olan yerel tohum dağıtımlarında tohum almak isteyen vatandaşlar yereltohum.mugla.bel.tr adresindeki Tohum Talep Formunu doldurarak tohum talebi oluşturabilecek.

Tarımın, yerel tohumun öneminin her geçen gün arttığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Büyükşehir ailesi olarak üreticinin her zaman yanında olduklarını, Türkiye’nin 81 iline yerel tohum gönderen bir yerel tohum merkezine sahip olmaktan da gurur duyduklarını belirtti.

Başkan Gürün; “Pandemi nedeni ile dünya genelinde üretimin durma noktasına gelmesi, üretici ülkelerin ürünlerini satmak istememesi, vatandaşların birçok ürünü stok yapması nedeni ile tarımın önemi bir kez daha net şekilde ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; “Milli ekonominin temeli tarımdır” Bu nedenle Büyükşehir ailesi olarak üreten köylümüzün toprağını satmaması, üretmesi, ürettiği üründen de kazanması için elimizden gelen desteği sonuna kadar veriyoruz.

Özellikle yerel tohum konusu hassas çizgimiz. Ata tohumlarımız, sandıklarda bekleyen, bu toprakların has tohumlarını merkezimizde topluyor, çoğaltıyor, testlerden geçirerek dikimini yapıyor ve vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Türkiye’nin 81 iline Muğlamızın tohumlarını göndermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her yıl artan talepler vatandaşların tarım, yerel tohum konusunda ne kadar duyarlı olduğunu göstermesi açısından da çok önemli. Muğlamız tarımsal üretimi, üreticiye verdiği destekle örnek şehirlerden biri olmaya devam edecek.” dedi.