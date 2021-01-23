Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere karne hediyesi tablet

23 Ocak 2021 Cumartesi, 15:48

Pandemi nedeni ile uzaktan eğitim almak zorunda kalan, tablet, bilgisayar gibi gereçleri olmayan öğrencilere tablet desteğini sürdüreceklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün Muğla’da büyük bir aile olduklarını, özellikle eğitimle ilgili aile fertlerinin her zaman yanında odluklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer’den Bodrum’a kadar uzaktan eğitime bağlanmakta sorun yaşayan öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Pandemi nedeni ile uzaktan eğitim alan öğrencilerin derslerinden geri kalmaması, aile içinde iki öğrencinin aynı anda dersine girememesi gibi nedenlerle Büyükşehir ekipleri tarafından belirlenen ailelere tablet dağıtımı gerçekleştirildi. Öğrenci velileri Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Gürün’e tablet desteği için teşekkür ederken minik öğrencilerin bu tablet sayesinde evde artık ablamla, kardeşimle kavga etmeyeceğiz cümlesi katılımcıları güldürdü.

"EĞİTİMLİ NESİLLERLE ATATÜRK'ÜN AYDINLATTIĞI YOLDAN İLERLERİZ"

Okullarda yüz yüze öğretmenlerle eğitimin yerini hiçbir şeyin tutmayacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün uzaktan eğitimi yakın etmek, öğrencilerimizin derslerinden geri kalmaması için tablet ve internet desteğine devam edeceklerini söyledi. Yarı yıl tatiline giren öğrencilere verimli, sağlıklı bir tatil dileyen Başkan Gürün fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller olarak yetişecek nesillerin geleceğimizin ve ülkemizin garantisi olacağını belirtti. Başkan Gürün; “Okul sıralarından, öğretmenlerinizden, sınıf arkadaşlarınızdan uzun bir süredir uzaksınız. Okuldaki eğitimin yerini tutmasa da uzaktan eğitimle fedakar öğretmenlerimiz sizler için ekranlarda ders anlatmaya, sizlere eldeki imkanlarla ulaşmaya çalışıyor. Bazı öğrencilerimiz tableti, bilgisayarı olmadığından bazı öğrencilerimiz ise evde kardeşi ile aynı anda dersi olduğundan derslere bağlanmakta sıkıntı yaşıyor. Büyükşehir ekiplerimizin belirlediği eğitimde tablete ihtiyacı olan hemşehrilerimize tablet desteğimizi sürdürüyoruz. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğlayız. Özellikle eğitim konusunu çok önemsiyor ve bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Çünkü fikri, vicdanı, irfanı hür nesillerin yetişmesi için eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün aydınlattığı yolda eğitimli gençlerle ilerleyebiliriz. Eğitime destek olmaya, uzaktan eğitimi yakın etmeye devam edeceğiz” dedi.