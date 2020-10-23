Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne Sağlıklı Çevre Ödülü

23 Ekim 2020 Cuma, 12:47

Bu yıl 11'ncisi düzenlenen, İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan 2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'na 35 üye belediyeden 102 proje başvurdu. Başvurular büyükşehir, il, ilçe belediyeleri olmak üzere sosyal sorumluluk, sağlıklı şehir planlaması, sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre konularında 4 farklı kategoride yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi “Muğla’da İklim Değişiminin Azaltımı’ projesi ile Sağlıklı Çevre kategorisinde jüri özel ödülüne layık görüldü.

2015 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Projesinin devamı olarak görülen “Muğla’da İklim Değişiminin Azaltımı Projesi” İzleme Merkezi, Proje İhtiyaç Analizi ve Hedef Analizi, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı sonuçları dikkate alınarak gerçekleştirildi.

"DOĞAYI KORUYAN PROJELERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ MUTLULUK VERİCİ"

Doğası, tarihi güzellikleri ile tabiat ananın en cömert davrandığı şehirlerden biri olan Muğla’da yaşamaktan ve bu şehre hizmet etmekten gurur duyduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün çevre için yapılan bir hizmetin ödüllendirilmesinin de ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Başkan Gürün, “13 bin 247 kilometrekare yüzölçümü, 1479 km kıyı uzunluğu ile dantela gibi kıyılar, yüzde 68 orman varlığı ile yeşilin her tonu, Karia’dan Likya’ya birçok medeniyete ev sahipliği yapmış eşsiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu tabiat güzelliğine ve kültürel zenginliğe sahip çıkmak, geleceğe koruyarak aktarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyor, projeler üretiyoruz. Bu hizmetlerimizden biri olan İklim Değişikliği azaltım projemiz Sağlıklı Çevre kategorisinde ödül alarak bizleri mutlu etti. Çok değerli belediyelerimizin farklı projeler ile yarıştığı 2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’na katılan tüm belediyelerimizi ve jüri üyelerini emekleri için kutluyor, Büyükşehir ailemize bu ödülü kazandıran ekibe de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.