Muğla'da 661 bin maske dağıtıldı

02 Haziran 2020 Salı, 11:36

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüs salgını ile ilgili il genelinde sürdürdüğü mücadele devam ediyor. Koronavirüsle mücadelede en etkin yöntemlerden biri olan dezenfekte çalışmaları il genelinde devam ederken diğer yandan vatandaşların en önemli ihtiyaçlarından birisi olan maskelerin dağıtımı sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi salgının görülmeye başladığı ilk günden bugüne 661 bin 635 adet maske dağıtımı gerçekleştirdi.

GÜRÜN: ÖNLEMLERE DEVAM EDELİM

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “11 Mart’tan itibaren sıkı tedbirlerle mücadele ettiğimiz koronavirüs salgınında vatandaşlarımızın dikkati ve sabrı ile önemli bir ilerleme kaydedildi. Tüm bu süreçte maske dağıtımında bir belirsizlik yaşandı. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren MELSA şirketimizle ve evlerinde maske diken vatandaşlarımızla maske ürettik. Maskeleri ücretsiz dağıttık. Bugüne kadar 661 bin 635 adet maske dağıtımı gerçekleştirdik. 1 Haziran tarihinden itibaren yeni normalleşme sürecine başladık. Salgının ilerlememesi için sosyal mesafe kuralları yanında hijyen ve maske kullanımı da çok önemli. Tüm vatandaşlarımıza salgınla mücadelede bugüne kadar göstermiş oldukları sabır ve dikkat için teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız” dedi.