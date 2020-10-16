Muğla'da kadın üreticilere belediyeden küçükbaş hayvan desteği
Muğla Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve yurttaşın ekonomisine destek sağlamak amacıyla Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde 100 kadın üreticiye kıl keçisi hibe ediyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarıma ve hayvancılığa verdiği desteği sürdürüyor. Daha önce Muğla’nın Menteşe ilçesinde 40 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 kadın üreticiye de 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıtacak.
Muğla’nın Ortaca, Dalaman ve Kavaklıdere ilçelerinde kıl keçisi desteklemesinden faydalanmaya hak kazanan 100 kadın üreticiye 2 dişi 1erkek kıl keçisi verilecek. 8-45 yaş arasındaki kadın üreticilerin kıl keçileri önümüzdeki günlerde dağıtılacak. Kıl keçisi desteklemesinden faydalanmaya hak kazanan kadın üreticilerin isimleri Muğla Büyükşehir Belediyesinin web sitesinde yayınlandı.
BAŞKAN GÜRÜN: ÜRETEN KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİ OLACAK
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Üretimin ana aktörü kadınlarımızdır. Muğla’da köylümüz toprağına sahip çıkıyor ve üretmeye devam ediyor. Üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapacağız. Daha önce Menteşe’de 40 kadın üreticimize 2 erkek 1 dişi olmak üzere 120 kıl keçisi dağıttık. Şimdi de Kavaklıdere, Dalaman ve Ortaca ilçelerimizde 100 kadın üreticimize 2 dişi 1 erkek olmak üzere 300 kıl keçisi dağıtacağız” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP'nin en iyi adayı kim?' anketinde sürpriz sonuç
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında son gelişme
- İstanbul'da deprem!
- TCDD yöneticilerinden kazalara karşı önlem
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- 'Dekolte' şikayetini MEB dikkate aldı, okula gönderdi!
- “Albayrak 2023 hedeflerini çöpe attığını ilan etti”
- MHP'den 'askıda ekmek' kampanyası
- FETÖ taktiğiyle Emniyet sınavı
- Eski meclis üyesi, aşiretiyle AKP'ye katıldı
Video Haberler
- CHP'li Özel: Milletin saray hükümetinden sıtkı sıyrıldı
- TTB: Dr. Ülkü’yü önlenebilir bir nedenden kaybettik
- Yer: Bursa... Trafiğin ortasında şoke eden olay!
- AKP sayesinde Atatürk'e aşık olan yurttaş gündem oldu
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
- Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanar
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP'nin en iyi adayı kim?' anketinde sürpriz sonuç
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında son gelişme
- İstanbul'da deprem!
- TCDD yöneticilerinden kazalara karşı önlem
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- 'Dekolte' şikayetini MEB dikkate aldı, okula gönderdi!
- “Albayrak 2023 hedeflerini çöpe attığını ilan etti”
- MHP'den 'askıda ekmek' kampanyası
- FETÖ taktiğiyle Emniyet sınavı
- Eski meclis üyesi, aşiretiyle AKP'ye katıldı