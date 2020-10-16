Muğla'da kadın üreticilere belediyeden küçükbaş hayvan desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve yurttaşın ekonomisine destek sağlamak amacıyla Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde 100 kadın üreticiye kıl keçisi hibe ediyor.

İZMİR / Cumhuriyet
16 Ekim 2020 Cuma, 11:35
Muğla'da kadın üreticilere belediyeden küçükbaş hayvan desteği
Abone Ol google-news

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarıma ve hayvancılığa verdiği desteği sürdürüyor. Daha önce Muğla’nın Menteşe ilçesinde 40 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 kadın üreticiye de 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıtacak. 

Muğla’nın Ortaca, Dalaman ve Kavaklıdere ilçelerinde kıl keçisi desteklemesinden faydalanmaya hak kazanan 100 kadın üreticiye 2 dişi 1erkek kıl keçisi verilecek. 8-45 yaş arasındaki kadın üreticilerin kıl keçileri önümüzdeki günlerde dağıtılacak. Kıl keçisi desteklemesinden faydalanmaya hak kazanan kadın üreticilerin isimleri Muğla Büyükşehir Belediyesinin web sitesinde yayınlandı.

BAŞKAN GÜRÜN: ÜRETEN KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİ OLACAK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Üretimin ana aktörü kadınlarımızdır. Muğla’da köylümüz toprağına sahip çıkıyor ve üretmeye devam ediyor. Üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapacağız. Daha önce Menteşe’de 40 kadın üreticimize 2 erkek 1 dişi olmak üzere 120 kıl keçisi dağıttık. Şimdi de Kavaklıdere, Dalaman ve Ortaca ilçelerimizde 100 kadın üreticimize 2 dişi 1 erkek olmak üzere 300 kıl keçisi dağıtacağız” dedi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler