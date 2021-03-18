Muğla'da "Maviye Çevir" seferberliği
Muğla'da vaka sayısının artmasına karşı Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçe belediye başkanı Muğla'da "Mavi" seferberliği başlattı.
Muğla Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, pandemi ile mücadelede yurttaşlardan destek istedi. Sosyal medyada paylaşılan videoda Türkiye haritasında 'turuncu' kategoride olan Muğla'ya 'mavi'nin yakışacağı vurgulandı.
Belediye başkanı çağrısında şunları söyledi:
Hepimiz sevdiklerimiz, büyüklerimiz öğrencilerimiz, fedakar saglık çalışanlarımız ve yaşadığımız şehir için bir şeyler yapabiliriz. Salgını birlikte yeneceğiz ve Muğlamızın haritadaki rengini Maviye döndüreceğiz.#HaritadaMuğlamızaMaviYakışır pic.twitter.com/1hB86ZHytp— Osman Gürün (@osmangurun) March 17, 2021
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: Normalleşme sürecinde alacağımız tedbirlerle turizmcimize destek olmak için
Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş: Esnafımızın tekrar bol kazançlı günlere dönmesi için
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar: Vatandaşlarımızın Datça'ya gelmiş gibi mutlu olması için
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca: Sıralarını özleyen evlatlarımızın okullarına, öğretmenlerine kavuşması için
Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir: Sabırlı ve fedakar 65 yaş üstü ve gençlerimizin artık özgürce dolaşabilmesi için
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan: Halkımızla birlikte, el ele, kol kola yürümek için
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Düğünlerini, nişanlarını erteleyen sevenlerin kavuşması için
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş: Ellerini öpmeye hasret kaldığımız sevdiklerimiz için
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Şehrimizi merak eden, başımızın üstünde yeri olan misafirlerimiz için
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir: Maske, mesafe, hijyen kurallarıyla normalleşmeye katkı sunmak için
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz: Güzel ve sağlıklı günlere umut olmak için
Ula Belediye Başkanı Özay Türkler: Yaklaşan baharla sokakların cıvıl cıvıl olabilmesi için
Yatağan belediye Başkanı Mustafa Toksöz: Günleri kısıtlamasız doyasıya yaşamak için
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün: Fedakar ve kahraman sağlık çalışanlarımız için haydi Muğla birlikte başaracağız
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