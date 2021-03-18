Muğla'da "Maviye Çevir" seferberliği

18 Mart 2021 Perşembe, 16:29

Muğla Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, pandemi ile mücadelede yurttaşlardan destek istedi. Sosyal medyada paylaşılan videoda Türkiye haritasında 'turuncu' kategoride olan Muğla'ya 'mavi'nin yakışacağı vurgulandı.

Belediye başkanı çağrısında şunları söyledi:

Hepimiz sevdiklerimiz, büyüklerimiz öğrencilerimiz, fedakar saglık çalışanlarımız ve yaşadığımız şehir için bir şeyler yapabiliriz. Salgını birlikte yeneceğiz ve Muğlamızın haritadaki rengini Maviye döndüreceğiz.#HaritadaMuğlamızaMaviYakışır pic.twitter.com/1hB86ZHytp — Osman Gürün (@osmangurun) March 17, 2021

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: Normalleşme sürecinde alacağımız tedbirlerle turizmcimize destek olmak için

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş: Esnafımızın tekrar bol kazançlı günlere dönmesi için

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar: Vatandaşlarımızın Datça'ya gelmiş gibi mutlu olması için

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca: Sıralarını özleyen evlatlarımızın okullarına, öğretmenlerine kavuşması için

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir: Sabırlı ve fedakar 65 yaş üstü ve gençlerimizin artık özgürce dolaşabilmesi için

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan: Halkımızla birlikte, el ele, kol kola yürümek için

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Düğünlerini, nişanlarını erteleyen sevenlerin kavuşması için

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş: Ellerini öpmeye hasret kaldığımız sevdiklerimiz için

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Şehrimizi merak eden, başımızın üstünde yeri olan misafirlerimiz için

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir: Maske, mesafe, hijyen kurallarıyla normalleşmeye katkı sunmak için

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz: Güzel ve sağlıklı günlere umut olmak için

Ula Belediye Başkanı Özay Türkler: Yaklaşan baharla sokakların cıvıl cıvıl olabilmesi için

Yatağan belediye Başkanı Mustafa Toksöz: Günleri kısıtlamasız doyasıya yaşamak için

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün: Fedakar ve kahraman sağlık çalışanlarımız için haydi Muğla birlikte başaracağız



