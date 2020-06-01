Muğla'da narenciye yandı, üretici feryatta!

01 Haziran 2020 Pazartesi, 17:02

Girgin, “Ege ve Akdeniz sahil kesiminde narenciye üretimi yapan illerimizde yaklaşık 45 dereceye kadar çıkan Afrika sıcakları ve ardından 3 gün kesintisiz yaşanan şiddetli poyraz sebebiyle çiçeklenme döneminin ardından meyveye geçen ağaçlarda büyük oranda yanma ve çiçek dökümü olmuştur. Bir tarafta salgın diğer tarafta artan maliyetler ve buna rağmen canını dişine takarak üretmeye çalışan nakliye üreticileri, ürünlerinin yanması ve dökülmesi sonucu, para kazanmayı bırakın maliyetleri nasıl karşılayacaklarını düşünüyorlar” dedi.

Girgin, kışın don ve doludan şimdi de sıcaklar ve rüzgardan mağdur olan üreticilerin ürün kaybının, bölgedeki Ziraat Odaları ve çiftçilerin açıklamalarına dayanarak yüzde 80-90 oranında olduğunu da ekledi.

“PATRONLARA VERİLEN DESTEK NARENCİYE ÜRETİCİSİNDEN ESİRGENMESİN”

Sıcaklar ve rüzgardan mağduriyetin en çok Muğla ilçelerinden Dalaman Ortaca ve Köyceğiz’de görüldüğünü söyleyen Girgin, narenciye üreticilerinin devletten karşılıksız destek beklediğini vurguladı.

Girgin, “AKP İktidarının Koronavirüs salgını boyunca açıkladığı destek paketlerinde de net olarak görüldüğü üzere iktidar destek deyince, çiftçiye, yoksula, asgari ücretliye, işsize değil, müteahhitlere, medya baronlarına, finans spekülatörlerine desteği anlıyor. Görüyorsunuz narenciye üreticisi mağdur, üretimde çalışan emekçiler mağdur, esnaf mağdur; fakat AKP iktidarının destek planını geçtim, borçların faizsiz ertelenmesine dair bile bir politikası yok” diye konuştu.

“BORÇLAR SİLİNMELİ TARIM SİGORTA ALANI GENİŞLETİLMELİDİR”

Bu durumda tek çözümün bölgenin acilen afet bölgesi ilan edilmesi ve çiftçiye karşılıksız devlet desteği ile ürün alım garantisi verilmesi olduğunu söyleyen Girgin, “Bölgedeki çiftçinin bütün borçları hemen silinmelidir; Tarım Sigorta alanı (TARSİM) genişletilmelidir; çiftçinin kullandığı mazot ve elektrikteki KDV kaldırılmalıdır” dedi.

Girgin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yazılı olarak yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

Bölgedeki bu durum sebebiyle, narenciye üreticilerini kapsayacak bir doğal afet bölgesi ilanı çalışmanız var mıdır?

Bölgede mağdur olan çiftçiye yönelik bir destek planınız var mıdır?

Ağaç başına veya dekar başına üretim desteği çalışmanız var mıdır?

Çiftçilerin Bankalara ve Tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi ve önümüzdeki yıl için de faizsiz destek verilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır?

Bu yıl yaptıkları masrafları dahi karşılayamayacak olan ve gelecek yıl da masraf edecek olan narenciye üreticileri yaşamlarını sürdürmede iyice zorlanacaklardır. Narenciye üreticisine karşılıksız destek için bir çalışmanız var mıdır?

Tarım Sigorta alanının (TARSİM) genişletilmesi, yani sıcaklık, kuraklık gibi afetlerin de sigorta kapsamına girmesi için yasal değişikliklerin yapılması yönünde bir çalışmanız var mıdır?

Çiftçinin kullandığı elektrik enerjisindeki KDV’nin kaldırılması için bir çalışmanız var mıdır?