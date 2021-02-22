Muğla'da S plakalı araçlar sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sağlık çalışanlarının ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz servis hizmetine devam ediyor.
Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarına özel ücretsiz servis hizmeti sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, aldığı kararla il genelinde sağlık çalışanlarını "S" plakalı personel servis araçları ile taşıyor.
COVID-19 salgını ve pandemi dolayısıyla "S" plakalı servis araç sahiplerinin mağduriyetinin önüne geçerek destek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede 14 farklı güzergâhta her gün 20 adet "S" plakalı servis aracı ile sağlık çalışanlarının ulaşımını sağlıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 8 Şubattan bu yana 5 Bin 441 sağlık çalışanının ücretsiz taşıdı.
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