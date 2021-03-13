Muğla'da bir kadın Serhat Kantaş isimli erkek tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde, Bensu Narlı (23), Serhat Kantaş adlı şahıs tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA
13 Mart 2021 Cumartesi, 01:13
Muğla'da bir kadın Serhat Kantaş isimli erkek tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
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Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki bir evde meydana geldi.

Serhat Kantaş, tabancayla Bensu Narlı'yı göğsünden vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Serhat Kantaş evi terk ederek kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Narlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Polis, Serhat Kantaş'ı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Kadın cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. 




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