Muğla'da Türkan Saylan’da uzaktan eğitim başladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde hazırlanan bilgisayar derslikleri öğrencilerin hizmetine sunuldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde hazırlanan bilgisayar derslikleri öğrencilerin hizmetine sunuldu. Öğrenciler bilgisayar dersliklerinde görevliler eşliğinde uzaktan eğitime rahatlıkla erişebiliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim görecek ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği sağlıyor.
Öğrenciler Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde hazırlanan bilgisayar dersliklerinden ücretsiz olarak faydalanmaya başladı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde hazırlanan bilgisayar dersliklerinde ekipler tarafından her türlü hijyen, salgın ve sosyal mesafe tedbirleri alındı. 8’inci sınıf öğrencisi Mukaddes Palabıyık “haftanın 5 günü buraya geliyorum. Günde 3 saat ders görüyorum. İnternet sorunu yaşamamak için buraya geliyorum. Bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi. 3’üncü sırın öğrencisi Taşan Şahin “Canlı derslere katılıyorum. Evde internet yok. Burada rahatlıkla derslerimi takip edebiliyorum. Sabah 9’da ders için geliyorum. Arkadaşlarımı da derslere buradan girmeleri için çağırdım. 4’üncü sınıf öğrencisi Ecrin Eres “ Haftanın 5 günü buraya geliyorum. Evdeki bilgisayarım çok yavaş. Derslere evden giremiyordum. Burada kolayca internete bağlanıyorum. Bilgisayar dersliği için herkese teşekkür ederim” dedi.
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