Muğla'da üzüm üreticilerine destek

28 Mayıs 2020 Perşembe, 12:52

Muğla Büyükşehir Belediyesi, antik çağdan bu yana üzüm ve şarap üretiminin yapıldığı Yeşilüzümlü mahallesinde üzüm yetiştiriciliğini desteklemek, bölgede kooperatifçiliği geliştirmek ve katma değeri yüksek şarap üretiminin arttırılması amacıyla asma bahçesi kurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün asma bağını ziyaret ederek üretim süreci ile ilgili bilgi aldı.

ŞARAP FABRİKASI KURULUYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 dekarlık alan üzerinde 2 bin 560 üzüm fidanının yer aldığı asma bağı projesi Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi'nde hayata geçti. Bölgenin toprak yapısı yapılan incelemelerin ardından belirlenerek Amerikan asma ağacı dikimi yapıldı. Dikimi yapılan asma bahçesinde üzüm fidanlarının 1 yıllık gelişmelerinin ardından, bölgenin 13 farklı yerel üzümünün yanı sıra sofralık ve şaraplık olmak üzere belirlenecek olan çeşitlerde aşılamalar yapılarak üretime geçilecek. Ayrıca bölgede Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve Kooperatif ile birlikte şarap üretiminin yapılabilmesi için 1 milyon şişe kapasiteli fabrika kurulacak.

GÜRÜN: YEREL ŞARAP MARKASIYLA ÜRETİCİNİN KAZANCINI KATLAYACAĞIZ

Fethiye üzüm bağı ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kurulacak olan kooperatif ile yerel bir şarap markası oluşturarak üretilen üzümün katma değerini yükseltmek ve çiftçinin daha çok kazanmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Gürün, koronavirüs salgını nedeniyle üretimin değerinin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, “Coronavirüs bize gösterdi ki ülkemiz için üretmek çok büyük önem taşıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız. Yeşilüzümlü Mahallemizde kurmuş olduğumuz üzüm bağı ile burada üretim yapan çiftçilerimize destek olacağız. Kurulacak olan kooperatif ile bu bölgede yetişen ürünler toplanacak ve yerel bir şarap markasına dönüşecek. Böylelikle üreticilerimiz daha çok kazanacak. Ayrıca üzümlerin işlenmesi için bölgede Fethiye Belediyemiz ile birlikte şarap fabrikasının kurulması için gerekli projelerimiz de hazır. En kısa sürede bu fabrikanın yapımını tamamlayıp üreticilerimizin hizmetine sunacağız. 1 Miyon şişeye kadar üretim yapabilecek olan fabrikanın tüm ekipmanı, üretim tankalrı ve bilimsel desteği büyükşehir belediyemiz tarafından karşılanacak. Böyleikle Yeşilüzümlü Mahallesinde yapılan amatör şarapçılık faaliyetlerini profesyonel hale getirip hem üreticimize hem de şehrimize kazandıracağız.”ifadelerini kullandı.