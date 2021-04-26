"Muğla’yı Keşfet" fotoğraf yarışması başlıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan ulusal fotoğraf yarışmasının “Muğla’yı Keşfet” oldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin tanıtılması için başlattığı ve her yıl düzenlenen ulusal fotoğraf yarışmasının 2021 yılı konusu belli oldu.
Dünya turizmin önde gelen şehirlerinden olan Muğla’da, kırsal bölgelerinin de görülmeye değer güzellikte olduğunu göstermek ve bölgelerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasının 2021 yılı konusu “Muğla’yı Keşfet” olarak belirlendi.
Muğla’nın bacalarından evlerine, sokaklarından çocuklarına, tarımdan hayvancılığa kadar Muğla’nın fotoğraflarla anlatılması amaçlanan yarışmada dereceye girenler ödüllendireceği belirtildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliğinde düzenlenen ve İzzet Keribar, Nevzat Çakır, Çerkes Karadağ, İsa Çelik, Sami Türkay, Sadık İncesu ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden bir yetkilinin jüri üyeliğini yapacağı yarışmanın son başvuru tarihi 10 Eylül 2021.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Muğla’yı Keşfet” konulu fotoğraf yarışmasına katılmak isteyen katılımcılar yarışmanın şartnamesine http://www.tfsf.org.tr ve www.mugla.bel.tr adreslerinden ulaşılabileceklerini açıkladı.
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