Muharrem İnce'den bağış sorusu: Düşünün heba edilen parayı
CHP'li Muharrem İnce, “Biz Bize Yeteriz Türkiye” bağış kampanyasında toplanan paralara ilişkin,sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnce, ''Toplanan para 316.5 milyon dolar. Düşünün heba edilen parayı'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak “Biz Bize Yeteriz Türkiye” sloganı ile başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar 2 milyar 100 milyon 418 bin TL bağış toplandı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bu bağışların akıbetini ve nerelere nasıl dağıtıldığını sordu. Oktay, CHP’li vekile gönderdiği yanıtta “Biz bilmiyoruz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sorun” dedi.
Bu yanıt sonrası Twitter üzerinden açıklama yapan İnce, ''#Bizbizeyeteriz kampanyasında Merkez Bankası, Kamu bankaları, kurumlar, holdingler, şirketler, bireyler toplam 915 bin 355 adet bağış yapmış, 6 milyon 616 bin SMS atılmış, toplanan para 316.5 milyon dolar. Bu para ile bir Ankapark bile yapılmıyor! Düşünün heba edilen parayı'' açıklamasını yaptı.
NE OLMUŞTU?
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bu bağışların akıbetini ve nerelere nasıl dağıtıldığını sordu. Oktay, CHP’li vekile gönderdiği yanıtta “Biz bilmiyoruz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sorun” dedi.
Alpay Antmen bu cevap sonrası, “Biz Bize Yeteriz Türkiye” bağış kampanyası sorularını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Zehra Zümrüt Selçuk’a sordu. Selçuk, CHP’li Antmen’i yanıtladığı önergesinde “İnternet sitemizde var oradan bakın” yanıtını verdi.
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