Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

14 Eylül 2020 Pazartesi, 13:48

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı.

Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmadığı, çekilen tomogrofide akciğerlerinde iyileşme izlendiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Hastanede tedavi gören Böcek, durumunun kötüleşmesi üzerine geçen hafta pazartesi günü yoğun bakıma kaldırılmış, tedbir amaçlı olarak uyutulmuştu.