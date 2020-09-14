Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Koronavirüs tedavisi gören CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuna ilişkin yapılan son açıklamada, çekilen tomogrofide akciğerlerinde iyileşme izlendiği kaydedildi.
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı.
Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmadığı, çekilen tomogrofide akciğerlerinde iyileşme izlendiği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.
Hastanede tedavi gören Böcek, durumunun kötüleşmesi üzerine geçen hafta pazartesi günü yoğun bakıma kaldırılmış, tedbir amaçlı olarak uyutulmuştu.
Video Haberler
- Koronavirüsten ölmeden önceki son sözleri gündem oldu
- Antalya'da korkunç kaza anı
- Haliç Üniversitesi'nin bahçesindeki restoranda yangın
- PTT şubesi karantinaya alındı
- Evli kadının kapısına dayanınca gözaltına alındı
- Fatih’te cami çıkışı silahlı saldırı kamerada
- İstanbul'da dehşete düşüren anlar!
- Akdeniz foklarının aşk dansı kamerada
- İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var
- Tuvalet ihtiyacını karşılamak isterken dehşeti yaşadı