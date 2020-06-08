Müjde Ar’dan Suavi’ye avukatlar için imza

08 Haziran 2020 Pazartesi, 23:36

Savunmaya Özgürlük Koordinasyonu, 20 Mayıs’ta başlatılan ve 11 günde 11 bin 633 kişinin imza attığı “Yaşatma Çağrısıdır” başlıklı imza kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Haiti'den Suudi Arabistan'a, İtalya'dan Pakistan'a, Amerika'dan Japonya'ya birçok ülkenin vatandaşı Ebru ve Aytaç'ın seslerine ses katmıştır. Fransız bir öğrenciyi, Çinli bir işçiyi, İtalyan bir sağlık emekçisini, Belçikalı bir avukatı, Avusturyalı bir yargıcı bizlerle yan yana getiren ortadaki haksızlığın ve hukuksuzluğun korkunç boyutu ve yaşatmak konusunda içtenlikle paylaşılan sorumluluk duygusudur” denildi.

‘HER TÜRLÜ MESLEK GRUBUNDAN İNSANLAR’

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Kampanyaya özellikle Türkiye'den katılan kişilerin meslek grupları incelendiğinde ortaya çıkan sonuç adalet özleminin aslında en geniş yelpazede bütün bir toplumun ortak özlemi olduğudur. 11631 imzacı arasında 272 Sağlık çalışanı, 2203 Hukukçu, 104 Akademisyen, 1180 İşçi, 45'i yurt dışından olmak üzere 140 Basın Emekçisi, 297 Sanatçı olmak üzere 801 ayrı meslekten imzacı bulunmaktadır. Tornacı, muhasebeci, pazarlama uzmanı, kuyumcu, taksi şoförü, öğrenci, emekli, ev emekçisi, yargıç, avukat, öğretmen, çağrı merkezi çalışanı... Her türlü meslek grubundan insanlar bu kampanyaya katkı sunmuştur.

‘YANSIMASI OLMUŞTUR’

Beraberinde kampanya aslında Türkiye'nin içinde debelendiği korkunç hukuksuzluk tablosu ile her gün derinleşen ekonomik krizin ve sınıfsal eşitsizliğin de bir yansıması olmuştur. Bu anlamda Ebru ve Aytaç'ın talebinin Türkiye'nin mevcut toplumsal açmazlarına bir ayna işlevi gördüğünü de belirtmek isteriz. Zira kampanyamıza katılan kişiler arasında mesleğini atanamayan öğretmen, diplomalı işsiz, KHK'lı memur, mühreç akademisyen şeklinde belirtmek zorunda kalan imzacılar bulunmaktadır.

‘YAŞATABİLİRİZ’

Bu kadar kısa sürede onlarca ülkeden yoğun katılım sağlanan imza kampanyası, yargının iktidar sopası olarak kullanılmasına son verilmesi ve adil yargılamaya ilişkin taleplerimizin toplumun geniş bir kesimi tarafından sahiplenildiğini göstermiştir. Bizler inanıyoruz ki, Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ı da yaşatabiliriz. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın talepleri herhangi bir demokratik hukuk devletinde bırakın ölüm orucu eylemini, herhangi bir başka protesto biçimini dahi gerektirmeksizin karşılanması gereken taleplerdir.

Buradan yetkililere bir kere daha sesleniyoruz:

‘ADİL YARGILAMA SAĞLANSIN’

Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın taleplerini karşılamanız, gerek Anayasal, gerekse bağlı olduğunuz onlarca uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve protokollerinin bir gereğidir.

Geç olmadan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal başta olmak üzere tutuklu avukatlar tahliye edilsin ve adil yargılama koşulları sağlansın! Bugün artık bu çağrı sadece bizim çağrımız değildir. Bilinsin ki, bu açıklamayı şuan bu kampanyaya katılan 11.633 kişi adına yapıyoruz! Savunmaya özgürlük! Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ı yaşatalım!”