Murat Kurum'dan müsilaj açıklaması: Haliç'te ne yapıldıysa Marmara'da o yapılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, müsilaj sorununun çözümü için belediyelere tüm teknik ve maddi desteğin verileceğini söyledi. Kurum, "Cumhurbaşkanımız Haliç'te ne yaptıysa biz de tüm adımları atacağız" dedi.
BİLİM-2 Marmara Araştırma Gemisi müsilajla ilgili çalışmalarına devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gemide yapılan çalışmaları inceledi. Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, "Hep birlikte afet yönetim planı çevresinde Marmaramızı koruyacağız" dedi.
"HALİÇ'TE NE YAPILDIYSA MARMARA'DA O YAPILACAK"
Marmara ve Boğaz'ın kaderine terk edilmeyeceğini dile getiren Kurum'un açıklamaları şu şekilde:
- Marmara'mızı, boğazımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Kirlilikle bu noktada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Aynı Haliç'te Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de boğazımızda da gereken tüm adımları atıyor olacağız.
- İnşallah hep birlikte bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmara'mızı koruyacağız. Atılması gereken tüm adımları 3 yıl içerisinde atıp hakikaten sadece Marmara'mızın bugününü değil, inşallah geleceğini kurtaracak projeleri hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız.
- 91 ayrı noktadan numuneler aldık. Bu gemi (Bilim-2 Araştırma Gemisi) her türlü numuneyi alıp analiz edebilen, laboratuvarlarda deney sonuçlarını çıkarabilen beceride ve kabiliyette. Üniversitemizle birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz.
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