Murat Kurum'dan müsilaj açıklaması: Haliç'te ne yapıldıysa Marmara'da o yapılacak

06 Haziran 2021 Pazar, 13:45

BİLİM-2 Marmara Araştırma Gemisi müsilajla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gemide yapılan çalışmaları inceledi. Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, "Hep birlikte afet yönetim planı çevresinde Marmaramızı koruyacağız" dedi.

"HALİÇ'TE NE YAPILDIYSA MARMARA'DA O YAPILACAK"

Marmara ve Boğaz'ın kaderine terk edilmeyeceğini dile getiren Kurum'un açıklamaları şu şekilde: