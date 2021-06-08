Müsilaj Çanakkale Boğazı’nda Ege'ye doğru akıyor

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj yeniden artmaya başladı. Müsilaj, Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi yönüne doğru akmaya devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2021 Salı, 14:05
Müsilaj Çanakkale Boğazı’nda Ege'ye doğru akıyor
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Halk arasında deniz salyası olarak görülen ve balıkçıların kabusu haline gelen beyaz, köpüksü ve yapışkan bir madde olan müsilaj, uzun bir aradan sonra bugün Çanakkale Boğazı’nda yeniden yoğunlaştı. Boğazın belli bölgelerinde tabaka şeklinde görülen müsilaj, özellikle liman içlerindeki durgun suda arttı. Çanakkale'de sahil bandının bazı bölümlerinde görülen müsilaj, kordonda yürüyüş yapan vatandaşları görüntüsüyle endişelendiriyor.

Öte yandan, müsilaj, akıntının yoğun olduğu Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi yönüne doğru akmaya devam ediyor.


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