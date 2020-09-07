Muş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
07 Eylül 2020 Pazartesi, 12:08
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 11.47'de kaydedildi.

4,1 büyüklüğündeki depremin 9,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Video Haberler