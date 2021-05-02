Mustafa Denizli yönetiminde ilk maçını kazanan Altay, play-off'u garantiledi
TFF 1. Lig'de yeni teknik direktörü Mustafa Denizli idaresinde ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Altay, normal sezonun son haftası öncesinde play-off'ta oynamayı garantiledi.
TFF 1. Lig'de yeni teknik direktörü Mustafa Denizli idaresinde ilk maçında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Altay, normal sezonun son haftası öncesinde play-off'ta oynamayı garantiledi.
Bereket Sigorta Ümraniyespor galibiyetiyle puanını 60'a çıkaran Altay, 5. sıradaki yerini korudu. Ligde 4. durumdaki İstanbulspor'un 1 puan gerisinde, 6. sıradaki Altınordu'nun 3 puan önündeki Altay, normal sezonu İzmir'deki Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla tamamlayacak.
Siyah-beyazlı ekibin play-off yarı finalindeki rakibi de son hafta maçlarının ardından belli olacak.
Yücel İldiz ve Osman Özköylü'den sonra takımın başına geçen 3. isim olan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerine başladığı siyah-beyazlı ekipte teknik direktör olarak çıktığı ilk maçta 3 puan sevinci yaşadı.
MARCO PAİXAO GELECEK HAFTA DALYA DİYECEK
Bereket Sigorta Ümraniyespor ile dün oynanan müsabakada Altay'ın tek golüne imza atan Marco Paixao, bu sezon 22. golüne ulaştı.
Gelecek hafta forma giymesi halinde TFF 1. Lig'de 100. karşılaşmasına çıkacak Portekizli golcü, 99. lig maçında 73. golünü kaydetti.
2018-2019'da 29, geçen sezon 22 golle ligin en golcü ismi olan Paixao, bu yıl da son hafta öncesinde 18 golü bulunan GZT Giresunsporlu Ibrahima Balde'nin önünde en fazla gol atan isim konumunda bulunuyor.
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