Mustafa Sarıgül: Türkiye Değişim Hareketi partileşiyor, 'Cumhur İttifakı' iddiaları için ne deniyor?

07 Kasım 2020 Cumartesi, 06:15

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ittifakları bir anlamda zorunlu kılması ve yüzde 1 oyun bile seçimlerde kilit öneme sahip olması, son yıllarda yeni siyasi partilerin siyaset sahnesine girmesini de hızlandırdı.

AKP'den ayrılan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni partiler kurmasının ardından, CHP içinde "Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin yılbaşından sonra parti kurmak için zemin yokladığı uzun süredir konuşuluyor.

31 Mart 2019 seçimlerinde DSP'den Şişli Belediye Başkan Adayı olan ancak yarışı kaybeden Mustafa Sarıgül de, "Türkiye Değişim Hareketi"ni (TDH) partileştirme kararı aldı. Ankara'da genel merkez binasını tutan Sarıgül, en geç 4 Ocak'ta partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vermeyi planlıyor.

Geçmişte CHP'de siyaset yapan ve hatta 2014 yerel seçimlerinde partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, TDH'yi kurduğu 2010 yılında, muhalifi olduğu Deniz Baykal'ın genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alıp, parti kuruluşunu askıya almıştı.

Son yerel seçimlerde CHP ile yollarını ayırıp, DSP'den belediye başkan adayı olan Sarıgül, bu kez yeni bir parti kurma kararı aldı.

"Çare var" sloganıyla yola çıkan Sarıgül'ün, partisinin adının da TDH olması düşünülüyor.

Sarıgül'ün partileşme kararı, eski partisi CHP tarafından da yakından izleniyor ve hatta Sarıgül'ün AKP ve MHP ortaklığıyla kurulan "Cumhur İttifakı" içinde yer alacağı iddiaları da dile getiriliyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de Sözcü gazetesine verdiği röportajda bu iddiasını açıkça dile getirmişti.

TDH Genel Sekreteri Aydın: 4 Ocak'ta kuracağız

Uzun yıllardır Sarıgül ile birlikte çalışan ve TDH'de Genel Sekreterlik görevini üstlenen eski CHP Milletvekili Hasan Aydın, BBC Türkçe'ye yeni partinin kuruluş sürecini anlatırken, "Cumhur İttifakı içinde yer alacakları" iddialarına da yanıt verdi.

TDH'nin Ankara, İstanbul dahil 52 ilde örgütlendiğini ve 4 Ocak'ta kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vereceklerini belirten Aydın, partinin Ankara Beysukent'te tutulan genel merkez binasındaki tadilat işleminin devam ettiğini bildirdi.

TDH'nin yaklaşık 10 yıl önce kurulduğunu anımsatan Aydın, aynı yıl CHP'deki genel başkanlık değişimini de dikkate alarak "bir bölen" olmamak için partileşmediklerini belirtti.

Aydın, "Aradan 10 sene geçti. Türkiye uçuruma doğru sürükleniyor, kimsenin umurunda değil. Liderler, sultasını kurmuş; milletvekillerini, belediye başkanını atıyor" dedi.

Cumhur İttifakı iddiaları: 'Zırvalıyorlar'

Aydın, "Cumhur İttifakı" içinde yer alabileceklerine ilişkin yorumlarına ise tepki gösterdi:

"Demokrat kesimden bize oy kayışını engellemek için bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu söyleyenler zırvalıyor. Hasan Aydın'ın olduğu yerde böyle bir şey olabilir mi, olma ihtimali olabilir mi, olamaz. Biz demokrat, Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, laik cumhuriyetin temel ilkelerini yaşatma noktasında hayatını feda etmeye hazır bir grubuz.."

'Liderlik sultası kuranların peşine mi takılacağız?'

Sarıgül'ün "Cumhur İttifakı" içinde yer alacakları iddialarıyla ilgili net bir yanıt vermediğinin anımsatılması üzerine de Aydın, mevcut ittifakların devam edip etmeyeceğinin belli olmadığına dikkat çekti:

"Bu ittifakların devam edip etmeyeceği belli değil ki, bunların birisinde niye kendimizi konumlandıralım. Belki ben ittifak önderliği yapacağım. Hem iddialı çıkacağım, diyeceğiz; 'Türkiye iyiye gitmiyor, değiştirmemiz lazım' diyeceğiz, hem de 'ben şu ittifakla yürüyeceğim' diyeceğiz. Kim sana inanır o zaman?

"Biz genel başkan üst üste iki seçimde partisini iktidara taşımazsa genel başkanlıktan düşer, demişiz. Bu kadar büyük lafı eden bir parti olarak, liderlik sultası kuran partilerin peşine mi takılacağız yani?"

'2002 yeniden yaşanacak'

Hasan Aydın, parti kurma kararında, bir sonraki seçimlerde seçmenin mevcut partileri "silip süpürecek olması"na bağladı. "Önümüzdeki seçimlerde 2002 yeniden yaşanacak" diyen Aydın, seçmenin mevcut partilerden umudunu kestiğini ve kendilerinin bu eksikliğe yanıt vermek için harekete geçme kararı aldığını ifade etti:

"Vatandaş, bugün afra tafra yapanların hepsini, bir sonraki seçimde çöp kutusuna dolduracak. Nasıl ki 2002'de parlamentodaki, iktidardaki partileri parlamentodan sildi süpürdü, ben önümüzdeki seçimler için de 2002'nin tekrar yaşanacağı konusunda çok iddialıyım. Göreceksiniz vatandaş silip süpürecek.

"Türkiye'nin geldiği nokta dehşet kötü. 4 milyon genç iş aramayı bırakmış. Kimse olmadığı için ortada vatandaş, mecburen oy verdi. Yeni kurulan partiler de maalesef boşluğu dolduramadılar. Onun için biz yola çıktık. İttifaklar o zaman (seçim dönemi) oturulur konuşulur. Ama bizim temel değerlerimizle uyuşmayan Atatürk'e düşmanlık yapan, cumhuriyetin temel değerlerini yok eden bir yerde asla olmayız, öyle olanlarla da savaşırız."

'Kılıçdaroğlu'nun bizi kastettiğini sanmıyorum ama belgesi varsa konuşmalı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Millet İttifakı'nı bozmak için bazı isimlere parayla parti kurduruluyor" iddiasına ilişkin soru üzerine de Aydın, "Ama bir genel başkan bence belgelerle konuşmalı. Öyle bir iddiası varsa şak diye belgesini açıklamalı. Bize yönelik söylediğini sanmıyorum ama başkasına da söylese, böyle çamur atmak gibi bir yaklaşım doğru değil" görüşünü dile getirdi.

'Aralık ayına da çekilebilir'

Hasan Aydın, partinin kuruluşu için 4 Ocak'ın düşünüldüğünü, ancak genel merkez binasının tadilatının daha erken tamamlanması halinde Aralık ayına da çekilebileceğini ifade etti.

Partinin genel başkanlığını üstlenecek olan Mustafa Sarıgül'ün, bir an önce sahaya çıkmak istediğini ve Anadolu'yu dolaşacağını belirten Aydın, "Halk soruyor, niye çıkmıyorsunuz, Sarıgül iyi adamdır, inancına bağlı saygılı çocuktur, çıkın' diyor. Biz bu sinyalleri almasak bu maceraya girer miyiz?" dedi.

Partinin kurucular kurulunu dar tutacaklarını ifade eden Aydın, Siyasi Partiler Yasası'nda en az 30 kurucu üye zorunluluğu olduğunu, kendilerinin de 35 veya 37 kurucuyla yola çıkabileceklerini ifade etti. Popülist isimlerle değil alanında uzman, birikimli isimlerle yola çıkacaklarını ifade eden Aydın, 25 kurucu üyenin netleştiğini ifade etti.