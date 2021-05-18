Müzisyenler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor

18 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda pandemi sürecinde orkestradan uzak kalmış genç müzisyenlerden oluşan Yeni Kuşak Orkestrası, kurucu şefleri Elif Karabiber yönetiminde konser verecek.

Orkestra, 19 Mayıs Çarşamba günü 20.00’de CRR sahnesinde kaydedilip çevrimiçi verilecek konserinde E. Elgar (1857-1934), “Yaylı Çalgılar için Serenat”; M. Bruch (1838-1920), “İsveç Melodileri üzerine Serenat” ve P. İ. Çaykovski (1840-1893), “Valse/Elegie” eserlerini seslendirecek.

Genç müzisyenlere ilham ve motivasyon kaynağı olma fikriyle yola çıkarak 2021 yılında Yeni Kuşak Orkestrası’nı kuran Karabiber, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği bölümünden 2020 yılında mezun olup aynı yıl yüksek lisansa kabul edilmiş ve şeflik çalışmalarına halen Cem Mansur ile devam ediyor.

ZORLU PSM 19 MAYIS’I GENÇLERLE KUTLUYOR

Gökhan Türkmen,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusuna eşlik edecek dinamik performansıyla Zorlu PSM’nin YouTube kanalından katılacak.

Türkmen, uzun yıllardır söylediği şarkılar, sahne performansları ve katıldığı projelerle müzik dünyasında yer alarak alternatif pop müziğine renk katıyor.

19 Mayıs Çarşamba saat 21.00’de Zorlu PSM YouTube kanalından konserde aranjör ve prodüktör kimliği ile pek çok ilke imza atan Genco Arı ile müzik dünyasının değerli isimlerinden Feryin Kaya ve Serkan Emre Çiftçi de Türkmen’e eşlik edecek.

Konserler, tüm Türkiye’nin yüreğindeki gençlik ateşiyle bayramın coşkusunu yaşayacağı gecede CRR, İş Sanat ve Zorlu PSM YouTube kanallarından ücretsiz izlenebilecek.

İŞ SANAT’TA 19 MAYIS ÖZEL KONSERİ

Reggae müziğinin ülkemizdeki başarılı temsilcilerinden Sattas, İş Sanat sahnesinde Ceza ve Melek Mosso ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda özel bir konser verecek. Sattas, Ceza ve Melek Mosso’nun ilk kez aynı sahneyi paylaşacağı bu konserde sanatçılar sevilen şarkılarını seslendirecek.

İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilecek konser, 19 Mayıs Çarşamba saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından bayramı kutlamalarına renk katacak.