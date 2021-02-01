Müzisyenler Derneği Başkanı: Pandemide çok mağdur olduk
İzmir’in Buca ilçesinde, evli ve iki çocuk babası 32 yaşındaki müzisyen Erdem Topuz, odaya götürdüğü soba kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Yapılan ilk incelemede, Topuz’un kovayı kasıtlı olarak soba içerisinden çıkararak intihar ettiği ileri sürüldü. Topuz’un veda mektubu bıraktığı, 3 aydır ev kirasını ödeyemediği ve evin elektriğinin 20 gün önce borcundan dolayı kesildiği bildirildi. Topuz’un mektubunda, işsizlik ve ekonomik sıkıntılardan yakındığı belirtildi.
Müzisyenlikle uğraşan ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Topuz’un, yakın arkadaşları son dönemde ekonomik sıkıntı çektiğini işsiz kaldığını ve bazı zamanlar taksicilik yaptığını söyledi.
‘ENSTRÜMAN SATIYORLAR’
İzmir Müzisyenler Derneği Başkanı Oktay Çaparoğlu, “Pandemi döneminde en çok mağdur olan müzisyenler oldu. Bu arkadaşımızın intiharı, ilk değil. 1.5 ay önce yine Duran Ay isimli arkadaşımız işsizlik nedeniyle hayatına son verdi. İzmir’de 100’e yakın arkadaşımız işsiz olduğu kadar sanattan da uzak kaldı. Evine ekmek götürmek için başka iş yapanlar, memleketine gidenler ve hatta enstrümanını satan arkadaşlarımız var. Pandemide ilk kapatılan ve son açılan iş sektörü bizimki oluyor. Çoğu müzisyen kayıt dışı olduğu için işsizlik ödeneği alamadı” dedi.
Topuz’un cenazesi Narlıdere Cemevi’nden kaldırıldı.
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