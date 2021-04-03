Myanmar'da protestoları destekleyen 20 ünlü hakkında gözaltı kararı
Askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da polis, darbe karşıtı protestolara destek veren şarkıcı, oyuncu, yönetmen ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından ülkedeki darbe karşıtı protestolara destek veren şarkıcı, oyuncu, yönetmen ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Myawaddy TV'de yer alan haberde, isimleri açıklanmayan 20 ünlünün, şöhretlerini kullanarak halkı isyana teşvik ettikleri öne sürüldü. Haberde ünlülerin devlet memurlarını sivil itaatsizliğe teşvik ettiği de belirtilerek, bu kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı ifade edildi.
Myanmar ordusu 21 Şubat'ta, darbe karşıtı protestolara destek verdiği gerekçesiyle ülkenin ünlü oyuncularından Lu Min'i gözaltına almıştı.
İNTERNETİ KESTİLER
Öte yandan askeri yönetimin dün kablosuz internet erişimine getirdiği yasaklara rağmen ülke genelinde darbe karşıtı protestolar bugün de sürdü.
Yangon'da "çiçek bırakma eylemi" başlatan darbe karşıtları, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesiyle yaşamını yitiren protestocuların anısına şehrin birçok bölgesindeki sokak, otobüs durağı ve parklara çiçekler bıraktı.
Mandalay, Bago, Sagaing ve Magway gibi şehirlerde de farklı yaş ve meslek gruplarından binlerce kişi, darbeyi protesto ederek güvenlik güçlerinin silahlı şiddetini kınadı.
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