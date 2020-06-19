Naklen yayın ödemesinde büyük kriz

19 Haziran 2020 Cuma, 18:26

Koronavirüs gerekçesiyle Mart ayından bu yana TFF'ye ve kulüplere naklen yayın ücretlerini ödemeyen Katarlı yayıncı beIN Sports, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, "Futbol dünyası zorda" uyarısı üzerine bir miktar ödeme yaptı. Bakan, yaptığı görüşmelerin ardından beIN Sports'un 103 milyon ödemeye yapacağını duyurdu.

Ne var ki, 18 Süper Lig kulübünden bazıları bankalara olan borçları nedeniyle hiç para alamazken, bazı kulüplere de eksik tutarlarda para yatırıldığı ortaya çıktı. Beşiktaş Kulübü'nün de futbolculara ödeme yapmak için beklediği yayın parasını kullanamadığı iddia edildi. Ancak bu gelişme henüz Beşiktaş yönetimince doğrulanmadı.

"BİZE EKSİK YATTI"

Adının açıklanmasını istemeyen bir Süper Lig Kulübü'nün başkanı, "Bakan Bey sağ olsun araya girdi ve bugün için ödeme sözü verildi. Akşam saatlerinde hesaplarımızda hareketlenme gördük, ancak beklediğimiz tutar değildi. TFF'nin hassasiyetlere özen göstermesi gerekir, çünkü yayınrcı kuruluş bizim muhattabımız değil. Biz TFF ile anlaşma yaptık" dedi. Aynı başkanın, kulüplerin birbirini arayıp, "Size yattı mı" türünde soruların yönelttiğini de doğruladı.

Katarlı yayıncıya yakın kaynaklar ise taahhüt edilen miktarın ödendiğini, kulüplerin ilgili bankalarla olan anlaşmazlıkları nedeniyle eksik para yatmış olabileceğini ifade ettiler.

BAKAN KURTARDI!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yoğun uğraşları sonucu yapılan ödeme öncesi beIN SPorts'un yeni sözleşme istediği de öğrenildi. "Koronavirüs nedeniyle gelirler düştü, bu paraları ödememiz zor" diyen Katarlı şirketin üst kademeyöneticilerinin yeni bir yayın pakedi konusunda ısrarcı olduğu, ancak Bakan Kasapoğlu'nun hatrı sonucu ödeme yapıldığı da belirtildi.