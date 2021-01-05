Narlıdere Metrosu’nda ışık göründü

05 Ocak 2021 Salı, 14:52

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşımdaki en kritik yatırımlarından biri olan hafif raylı sistemin geliştirilmesi için çalışmalar soluksuz devam ederken, Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlığı’nı birleştirecek 7,2 kilometrelik metro hattında Şehitlik İstasyonu’na da ulaşıldı. İzmir Metro hattının 4. aşaması olarak 2 adet TBM (tünel açma makinesi) ile sürdürülen kazı çalışmalarında daha önce Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Narlıdere istasyonlarını birleştiren Hat 1 tüneli, bu sabaha karşı Şehitlik istasyonu ile buluştu.

TÜNEL KAZILARININ YÜZDE 74'Ü TAMAMLANDI

Gidiş-geliş olmak üzere iki hat üzerinde devam eden derin tünel çalışmalarında ilk TBM 3.886 metre ilerleme sağlarken, daha sonra devreye alınan ikinci TBM ile de 2182 metrelik tünel kazıldı. Tünel açma makineleri ile kazılan toplam tünel uzunluğu 5895 metreye ulaştı. Bir yandan kazı yapıp çıkan taşı ve kumu taşıma bandı ile ayrıştırarak çıkartan, diğer yandan da tünelin beton plaklarını yerleştiren TBM sayesinde, tünel inşaatı sırasında oluşması muhtemel trafik, sosyal yaşam ve alt yapı sorunları da minimuma indiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattında dev makinelerle derin tünel kazma çalışmalarının yanı sıra, klasik tünel açma yöntemi olan Yeni Avusturya Tünel Metodu (NATM) ile başlattığı kazılarını da sürd& uuml;rüyor. Bu çalışmalarda kazılan tünelin uzunluğu ise 4678 metreye ulaştı. Böylece TBM ve NATM yöntemleriyle açılan toplam tünel uzunluğu 10 bin 746 metreyi buldu. Hattaki toplam tünel kazılarının ise yüzde 74’ü tamamlanmış oldu.

BORNOVA'DAN NARLIDERE'YE KESİNTİSİZ ULAŞIM

Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattı Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık olmak üzere 7 istasyondan oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi, bu hatla birlikte hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısını 24’e, raylı sistemin uzunluğunu da 186,5 kilometreye ulaştırmış olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bornova EVKA-3’ten metroya binenler, Narlıdere Kaymakamlığı’na kadar aktarmasız gidebilecek. Metro hattı 2022’de tamamlanacak.