Narlıdere’de yelkenler ‘kurtuluşa’ açıldı

13 Eylül 2021 Pazartesi, 11:44

8 takım ve 50 sporcunun katıldığı yarışlarda, kıyasıya rekabet yaşandı. Başkan Ali Engin “Narlıdere 10 kilometrelik sahil bandıyla, önemli bir deniz kenti. Hem farkındalık yaratmak hem de denizden daha fazla faydalanmak adına güzel bir etkinliğe imza attık. Narlıdere deniziyle güzel” dedi.??8 TAKIM 50 SPORCU KATILDI?Narlıdere Deniz Festivali kapsamında, Narlıdere Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve İzmir Türk Koleji Yelken Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen 9 Eylül Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları, Narlıdere sahiline renk kattı. Altıevler açıklarında düzenlenen yarışlara 8 takım ve 50 sporcu katıldı. Yarışın galibi Göztepe Yelken Kulübü olurken, dereceye giren takımlara kupa, madalya ve katılım belgesi verildi. İki gün süren yarışlarda, federasyona bağlı 18 hakem görev yaptı.

KUPA VE MADALYALAR DAĞITILDI

Kupa ve madalya törenine; Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP İlçe Başkanı Mesut Durgun, İYİ Parti İlçe Başkanı Feza Genişoğlu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, CHP İl Başkan Yardımcısı Binali Gül, Altıevler Mahalle Muhtarı Zuhal Arabacı, yarışlara katılan yelken kulüplerinin başkanları ve aileler katıldı.

Sporcularla ve organizasyon heyeti ile bir araya gelen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Doğaya, çevreye ve denize yönelik farkındalık yaratan Deniz Festivalimizi bu yıl da başarıyla gerçekleştirdik ve Kurtuluş Kupası Yelken Yarışlarıyla taçlandırdık. İki gün boyunca centilmence mücadele eden ve dereceye giren tüm sporcularımızı, Yelken Federasyonu yöneticilerini ve hakemlerimizi kutluyorum” dedi.