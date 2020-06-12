NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını erteledi

12 Haziran 2020 Cuma, 14:40

NASA'dan yapılan açıklamada, 17 Temmuz'da yapılması planlanan fırlatışın "yer sistemlerindeki bir arızanın giderilmesi için ilave zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle 20 Temmuz'a ertelendiği" duyuruldu.

My launch to Mars is now set for no earlier than July 20. More time was allotted for the @ulalaunch team to make repairs to ground system equipment. Liftoff atop an #AtlasV rocket is set for 6:15 am PT (9:15 am ET, 1315 UTC) https://t.co/O9TWWbGfFi pic.twitter.com/dcJfYjDb80 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 11, 2020

Açıklamada, gezginci keşif aracının, planlanan tarihte, Atlas 5 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Merkezi'nden fırlatılacağı kaydedildi.

Adı "sebat" anlamına gelen Perseverance, NASA'ya bağlı Jet İtki Laboratuvarı tarafından üretildi. Mars'a 2011'de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracının tıpkısına yakın bir tasarıma sahip araç, Kızıl Gezegen'in Jezero Krateri yüzeyinde incelemeler yapması hedefleniyor.

Araç, 23 kamera ve 2 mikrofon donanımının yanı sıra "Ingenuity" adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopterini de Mars'a götürecek.