NASA paylaştı: Süper Ay tutulmasının uzaydan görüntüsü

Hoshide'nin çektiği üç fotoğraf, Süper Ay'a farklı perspektiflerden bakma imkanı sunuyor.

Fotoğraflardan birinde UUİ'nin bir kısmı ön planda yer alırken, bir diğerinde uzayın karanlığında parlayan Ay tümüyle görülüyor. Son fotoğrafta ise Ay'ın karanlığa gömüldüğü tutulma anı yer alıyor.

Japon astronotun görüntülerini resmi Twitter hesabından paylaşan NASA, şu yorumda bulundu:

"Uzay istasyonundaki mürettebat bugünkü Süper Ay'ı ve Ay tutulmasını gözlemledi!"

