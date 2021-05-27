NASA paylaştı: Süper Ay tutulmasının uzaydan görüntüsü

27 Mayıs 2021 Perşembe, 11:41

Fotoğraf: Kanlı Ay, ABD'nin Kaliforniya eyaletinden böyle görüldü (AFP) Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) astronotu Akihiko Hoshide, nisan ayında SpaceX'in Crew-2 uzay aracıyla UUİ'ye gelen uluslararası ekipte yer alıyor.

Hoshide'nin çektiği üç fotoğraf, Süper Ay'a farklı perspektiflerden bakma imkanı sunuyor.

Fotoğraflardan birinde UUİ'nin bir kısmı ön planda yer alırken, bir diğerinde uzayın karanlığında parlayan Ay tümüyle görülüyor. Son fotoğrafta ise Ay'ın karanlığa gömüldüğü tutulma anı yer alıyor.

Japon astronotun görüntülerini resmi Twitter hesabından paylaşan NASA, şu yorumda bulundu:

"Uzay istasyonundaki mürettebat bugünkü Süper Ay'ı ve Ay tutulmasını gözlemledi!"

The crew aboard the @Space_Station observed today's supermoon and lunar eclipse! @JAXA_en astronaut @Aki_Hoshide captured photos from orbit ?? https://t.co/fX4X9hUsrw — NASA (@NASA) May 26, 2021

26 Mayıs'ta meydana gelen tutulma Doğu Asya, Avustralya, Pasifik ve Amerika kıtası boyunca gözlemlendi.

Etkileyici manzaralara sahne olan doğa olayı, "Süper Çiçek Kanlı Ay" diye anılıyor.

Ay'ın tutulma sırasında Dünya üzerinden kırmızımsı bir renkte görülmesi nedeniyle Kanlı Ay nitelemesini aldığı biliniyor.

Fotoğraf: Kanlı Ay tutulması, yalnızca Dünya'dan değil, yörüngeden de gözlemlendi (JAXA)

Yörüngesi Dünya'ya en yakın konumda olduğunda ve aynı zamanda dolunay evresindeyken Ay, gökyüzünde epey büyük görünüyor. İşte bu nedenle "Süper Ay" ismiyle anılıyor.

Doğa olayının çiçeklerin açtığı ilkbaharda, mayısta meydana gelmesi de tutulmaya "çiçek" sıfatını ekliyor.

Kaynak: Independent Türkçe