NASA paylaştı, vali yurttaşları Salda'ya davet etti
Burdur Valisi Arslantaş, NASA'nın yaptığı paylaşımın ardından yurttaşları Salda Gölü'nü görmeye davet etti.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile Burdur'daki Salda Gölü'nün benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından Salda Gölü fotoğrafları ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Vali Arslantaş paylaşımda, "Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor NASA. İnsanoğlu henüz Mars’a gidemiyor, ama siz çıkın çıkın Salda gölümüze gelin" dedi.
#Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor #NASA— Ali Arslantaş (@ArslantasvAli) July 31, 2020
İnsanoğlu henüz Mars’a gidemiyor, ama siz çıkın çıkın #Salda gölümüze gelin... https://t.co/vLpge6jPYk pic.twitter.com/yTJRg0xO17
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