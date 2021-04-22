Navalni için destek protestolarında bin 400’den fazla gözaltı
Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan Rus muhalif Aleksey Navalni’ye destek amacıyla yapılan izinsiz gösteriler sona erdi.
Rus polisi açlık grevindeki Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin hapishanedeki sağlık durumunun bozulması nedeniyle dün onlarca kentte protesto gösterisi düzenleyen bin 400’den fazla kişiyi gözaltına aldı
Navalni'nin sözcüsü 10 gün hapis cezasına çarptırıldı ve yakın çevresindeki bir kişi de tutuklandı. Dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasına Batı'yı Rusya'nın "kırmızı çizgilerini" geçmemesi konusunda uyaran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Navalni'den bahsetmedi.
Protestoları ve tutuklamaları izleyen bir grup olan OVD-Info, 662'si St. Petersburg'da ve 95'i Ufa kentinde olmak üzere bin 496 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Moskova'daki protestocular "Navalni'ye Özgürlük!" ve "Doktorların içeri girmesine izin verin!" şeklinde sloganlar attılar. Navalni'nin eşi Yulia başkentteki protesto gösterilerine katıldı.
Navalni, Rusya'nın Vladimir bölgesinde sıkı kurallarıyla bilinen bir cezaevinde tutuluyordu. Navalni, şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği için bu yılın başında Rusya'ya giriş yaptıktan hemen sonra hapse atılmıştı.
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