Navalni'nin kaldığı cezaevi değişti: "Ailesine haber verilmedi"

27 Şubat 2021 Cumartesi, 10:01

Rusya'da, Almanya'dan dönüşte gözaltına alınan ve 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar verilen muhalif lider Navalni'nin tutulduğu cezaevin başka bir yere aktarıldığı kaydedildi. İsmi ve yeri açıklanmayan başka bir hapishaneye transfer edildiği açıklandı. Navalni’nin avukatları, nereye taşındığı hakkında Navalni’nin ailesine bilgi verilmediğini belirtirken diğer yandan devlet medyasına konu hakkında bilgi veren FSIN'de görevli Alexander Kalashnikov, Navalni’nin son derece normal şartlarda tutulduğunu belirtti.

CEZA KOLONİSİNDE KALACAK

Mahkumlara yönelik çalışmaları gözlemleyen Moskova Kamu Gözlem Komisyonu'ndan (ONK) Marina Litvinovich ABD medyasına yaptığı açıklamada, Navalni'nin Rusya'daki en yaygın hapishane türü olan "genel rejim" ceza kolonisine gönderileceğini söyledi.

“Putin’in talimatıyla Rus istihbaratı tarafından zehirlendiği” iddiasını öne süren Navalni, geçen hafta sonu Moskova’ya dönüşünde havalimanında pasaport kontrolünde iken gözaltına alınmıştı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ülkenin dört bir yanında Navalni'nin serbest bırakılması için protestolar düzenlenmişti.