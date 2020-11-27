NBA Lakers’ın talebini reddetti

27 Kasım 2020 Cuma, 10:40

Athletic’de yer alan haberde, 206/17 sezonunda serbest oyuncuyken Lakers ile 4 yıllık anlaşma yapan ancak sakatlığı sebebiyle sözleşmesinin ikinci yılında sadece 1 maça çıkan Luol Deng için Lakers’ın maaş ödememek için açtığı davanın reddedildiği belirtildi. Deng’in sakatlığı için sunulan belgelerin yetersiz olduğu ifade edilirken Los Angeles Lakers’ın, bu sezon ve sonraki sezonda Luol Deng’in maaşını ödemek zorunda olduğu kaydedildi. NBA’in Lakers’ın talebini reddetmesinin ardından Lakers, 2 sezon boyunca maaş sınırı, lüks vergisi ve sabit gider hesaplamalarına Luol Deng’in maaşının eklemek zorunda kalacak. Haberde, Lakers’ın Deng’e yıllık 5 milyon dolar ödeyeceği belirtildi. Luol Deng, Lakers’da 1 maça çıktığı sezonun ardından Minesota Timberwolves’e transfer olup 22 maçta forma giydikten sonra NBA kariyerini noktalamıştı.

Bu hafta içi aşil tendonundan sakatlanan ve sezonu kapatan Golden State Warriors’ın yıldız oyuncusu Klay Thompson için NBA yönetimi, Warriors’ın bu sezonki maaş limitinde 9.4 milyon dolarlık yer açıldığını açıklamıştı.