NBA’de altı takım yeni antrenörünü arıyor

17 Haziran 2021 Perşembe, 10:17

Normal sezonun tamamlanmasının ardından NBA’de play-off’a veda eden ve sezonu play-off dışında tamamlayan bazı takımlarda yeni sezon hazırlıkları erken başladı. Boston Celtics dahil olmak üzere toplamda 6 takım 2021/22 sezonuna yeni antrenörlerle başlayacak.

CELTICS’TE STEVENS BAŞKAN OLDU

2013 yılından bu yana Boston Celtics’i çalıştıran Brad Stevens, takımın basketbol operasyonlarından sorumlu yöneticisi Danny Ainge’in görevinden ayrılmasından sonra antrenörlük görevinden istifa etmişti. Stevens, Celtics’te gelecek sezon itibariyle yönetici olarak görev alacak.

PACERS’TA ERKEN AYRILIK

NBA Doğu Konferansı takımlarından Indianca Pacers’ta sezon başında takımın başına geçen Nate Bjorkgren görevinden ayrıldı. Nate McMillan’ın yerine geçen Bjorkgren’in takımla üç yıllık sözleşmesi bulunuyordu. Amerikan basınında çıkan haberlerde Bjorkgren’in oyuncularla sorun yaşadığı ifade edilmişti.

STAN VAN GUNDY AYRILDI

Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Stan Van Gundy, New Orleans Pelicans’tan ayrıldı. Anthony Davis takası sonrasında yeni bir yapılanmaya giren ancak istediği sonucu elde edemeyen Pelicans, Batı Konferansı’nda sezonu 11. sırada tamamlayarak play-off bileti alamamıştı.

BAŞARISIZ SEZON SONRASI DEĞİŞİKLİK

Yeni sezon öncesinde antrenör arayışında olan takımlardan Orlando Magic’te Steve Clifford geçtiğimiz hafta görevinden ayrıldı. 2018’de takımın başına geçen tecrübeli antrenör, ilk iki sene play-off’a kalmayı başarmıştı. Bu sezon ise sezon 21 galibiyet alan Orlando Magic, Doğu Konferansı’nı 14. sırada tamamladı.

PORTLAND’DA KABUK DEĞİŞİMİ

Dokuz sezondur Portland Trail Blazers’ı çalıştıran Terry Stotts, takıma veda etti. Stotts, Portland tarihinin en çok galibiyet alan ikinci antrenörü konumunda yer alıyor. Bu sezon play-off’ta Portland, Denver Nuggets’a 4-2 mağlup olarak elenmişti.

WASHINGTON OPSİYONU KULLANMADI

2016 yılında Washington Wizards’ın başına geçen Scott Brooks için yönetim, kontratındaki opsiyonu kullanmama kararı aldı. Bu sezon Doğu Konferansı ilk turunda Sixers’a elenen Wizards’ta takımın yıldız isimlerinden Bradley Beal’ın da kontratı önümüzdeki sezon sona eriyor.