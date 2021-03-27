NBA'de Bucks'ın 8 maçlık galibiyet serisine Celtics son verdi
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde NBA'de Bucks'ın 8 maçlık galibiyet serisine Celtics son verdi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 122-114 mağlup etti.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Celtics, son günlerin formda ekibi Bucks'ı 122-114 yenerek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.
Jayson Tatum 34 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle takımını galibiyete taşırken, Marcus Smart 23 sayı, 8 ribaunt, Kemba Walker ise 21 sayı, 5 asistlik katkı sağladı.
Bucks'ta Khris Middleton'ın 19 sayı, 4 asist ve Giannis Antetokounmpo'nun 16 sayı, 8 ribauntluk performansları yenilgiyi önleyemedi.
JAZZ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Utah Jazz, Memphis Grizzlies'i 117-114 yenerek Batı Konferansı liderliğini korudu.
Bu sezonun 33. galibiyetini elde eden Jazz'da Donovan Mitchell 35 sayı, 6 asist, Rudy Gobert 25 sayı, 9 ribauntla oynadı.
Grizzlies'te Ja Morant'ın 32, Dillon Brooks'un ise 22 sayısı kazanmak için yetmedi.
LAKERS 4 MAÇ SONRA KAZANDI
Lige sakatlığı bulunan LeBron James'ten yoksun devam eden Los Angeles Lakers, Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı 100-86 yendi.
Dört maç sonra galibiyet elde eden Lakers'ta Montrezl Harrell 24 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Dennis Schröder 17 sayı, 7 asistle oynadı.
Cavaliers'ta Larry Nance 17 sayı, 10 ribaunt, Jarrett Allen 13 sayı, 11 ribauntla çift hanelere ulaştı, Cedi Osman ise 6 asist, 1 ribauntla mücadele etti.
Sonuçlar
Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 111-113
Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 114-122
Toronto Raptors-Phoenix Suns: 100-104
New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 108-113
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 107-101
Orlando Magic-Portland Trail Blazers: 105-112
Charlotte Hornets-Miami Heat: 110-105
Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 94-109
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 117-114
Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 108-124
Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 100-86
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