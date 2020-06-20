NBA'de Lakers'ın sahibi ırkçılığı ifşa etti

20 Haziran 2020 Cumartesi, 11:45

NBA'in önde gelen takımlarından Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, bir süre önce kendisine atılan ırkçı bir mektubu sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

Lakers’ın sahibi Jeanie Buss kendisine atılan ırkçı mektubu paylaştı

NBA takımlarından Los Angeles Lakers’ın sahibi Jeanie Buss, sosyal medya hesabı üzerinden aldığı ırkçı bir mektubu takipçileriyle paylaştı.

Mektubu yayınlayıp yayınlamama konusunda bir süre düşündükten sonra paylaşmanın daha mantıklı olduğuna karar verdiğini söyleyen Buss, zaman zaman bu tarz mektuplar aldığını belirtti.

Joe isimli bir kişiden gelen mektup, birçok hakaretle birlikte sene başında hayatını kaybeden Kobe Bryant’la ilgili ırkçı ifadeler de içeriyor.

Bu türden mektupları görmezden gelmeye alıştığını söyleyen Buss, artık bunu yapmayacağını söyledi. Ünlü yönetici aynı zamanda mektubu 19 Haziran’da, yani “Juneteenth” gününde paylaştı.

Özgürlük günü olarak da tanımlanan Juneteenth, Amerikan Sivil Savaşı sonrası kölelikten kurtulan kişileri anma ve ırkçılık karşıtı bir bayram olarak kutlanıyor.

Buss paylaştığı mesajda şunları söyledi:

“Bugün, yani Juneteenth gününde, beyaz olan tüm arkadaşlarıma sesleniyorum ve bir araya gelerek ırkçılığın ülkemizde ve Dünya’da halen devam etmekte olduğunun farkına varmaya davet ediyorum. Lütfen ırkçılığı görmezden gelmeye bir son verelim.”

Kişisel adresini paylaşan mektubu atan kişinin, Jeanie Buss tarafından polise şikayette bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Geride bıraktığımız haftada Los Angeles’ta yaşayan iki Afro-Amerikalı, kapılarında ırkçı söylemler yazan notlar bulduğunu açıklamıştı.



