NBA'de Los Angeles Clippers galibiyet serisini altıya çıkardı
NBA'de Los Angeles Clippers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 126-115 mağlup ederek arka arkaya altıncı galibiyetini aldı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 3. sırasındaki Clippers, konuk olduğu Pacers'ı yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.
Paul George, Kawhi Leonard'ın yokluğunda ürettiği 36 sayı, 8 asist, 7 ribauntla Clippers'ın en etkili ismi oldu. Marcus Morris de 22 sayı, 7 ribauntluk katkıda bulundu.
Pacers'ta Malcolm Brogdon'ın 29 sayı, 5 ribaunt, Caris LeVert'in 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 3 blok ve Domantas Sabonis'in 20 sayı, 13 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
CELTICS TRAIL BLAZERS DEPLASMANINDAN GALİP AYRILDI
Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Boston Celtics, Portland Trail Blazers'ı 116-115 yenerek galibiyet serisini 4 karşılaşmaya çıkardı.
Celtics'i galibiyete, 32 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Jayson Tatum, 24 sayı atan Jaylen Brown ve 21 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle oynayan Kemba Walker taşıdı.
Ev sahibi Trail Blazers'ta Damian Lillard 28 sayı, 10 asist, 5 ribaunt, Carmelo Anthony 25 sayı ve Norman Powell 20 sayıyla maçı tamamladı.
SONUÇLAR
Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 97-127
Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 103-108
Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 115-126
Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers: 93-101
Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 106-96
Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 115-116
Phoenix Suns-Miami Heat: 106-86
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