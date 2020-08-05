Necip Uysal 'Bırakmam Seni' dedi
Beşiktaş, 2021 yılında sözleşmesi sona eren Necip Uysal’ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
2004 yılında Beşiktaş alt yapısına gelen ve 2009 yılından bu yana Beşiktaş’ın A takımında forma giyen Necip Uysal Beşiktaş ile sözleşme tazeledi. 29 yaşındaki orta saha, bu sezon alacaklarından yüzden 30 indirim yaparken, gelecek sezon 8 milyon TL olan ücretini 4 milyon TL’ye düşürerek büyük fedakarlık gösterdi.
29 yaşındaki futbolcu Beşiktaş’la 3 lig şampiyonluğu 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.
Kaynak: Haber Global
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